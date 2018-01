Praha - Strany zastoupené v zastupitelstvu Prahy začaly řešit kandidátky a výběr lídra do podzimních komunálních voleb. Některé strany již v lednu zahájí primární volby, další uspořádají na jaře volební sněmy a kongresy. Vyplývá to z ankety ČTK mezi stranami. TOP 09 v Praze 7 pak již nominovala jako lídra předsedu strany Jiřího Pospíšila a na lídra chce za Zelené kandidovat místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský. Přesný termín voleb ještě nebyl určen.

Pražská KDU-ČSL vyhlásí koncem ledna vnitrostranické primární volby. Jejich vyvrcholení, tedy samotná volba by se mohla uskutečnit na konci března. "Nepředpokládám, že by to bylo později, abychom měli dostatek času na kampaň," řekl ČTK pražský radní a předseda pražských lidovců Jan Wolf.

Pražská TOP 09 by měla mít koncem ledna krajský sněm, na kterém se rozhodne o kandidátce a lídrovi. Členové na Praze 7 na svém jednání již v prosinci dali svou nominaci Pospíšilovi. Podle informací ČTK by to měl být právě on, kdo stranu do voleb povede.

Krajská konference Zelených by se podle Mirovského mohla uskutečnit v dubnu či červnu. Kandidáty mohou navrhovat i sdružení z jednotlivých městských částí. "Hlavní je ale volba krajské konference. Já budu na lídra kandidovat," uvedl Mirovský. Ten je nyní spolupředsedou Zelených v Praze. Jeho spolupředsedkyní je Tatiana Konrádová.

Krajské předsednictvo ANO se nyní podle krajského manažera Martina Haushaltera zabývá technickou přípravou kampaně a čeká na schválení interního řádu příprav pro volby. "Pak začneme intenzivněji řešit personálie. První oficiální informace lze dle mého odhadu reálně očekávat v dubnu a schválení kandidátky na krajské úrovni v květnu," uvedl.

Podle stanov ODS musí nejdříve vedení strany schválit pravidla pro sestavování kandidátky. "Posléze budou probíhat primárky na úrovni oblastních sdružení. Pražský regionální sněm, který bude na jaře, bude poté dle návrhů z oblastních sdružení sestavovat a hlasovat kandidátní listinu, tudíž i lídra," uvedla mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová. Podle informací ČTK by měla stranu vést do voleb první místopředsedkyně strany a místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija.

Piráti budou mít 20. ledna konferenci ke komunálním volbám. "V té době bychom už měli mít vypracovaný volební harmonogram. Předpokládám, že lídra a čelo kandidátky budeme vybírat během února, případně března," uvedl předseda zastupitelského klubu Pirátů Adam Zábranský. Členové pražských Pirátů budou o umístění na kandidátce hlasovat v internetové volbě.

V březnu by měli na krajské konferenci svého lídra vybrat komunisté. Krajský výbor jej vybírá na základě primárních voleb na obvodních konferencích. "Ty se uskuteční během ledna a února a definitivně o složení kandidátky a vedoucím kandidátovi rozhodne krajská konference 17. března v tajných volbách," uvedla mluvčí Helena Grofová.

Volby začali řešit také členové STAN. "Sestavování kandidátek je zcela v režii pražské organizace, včetně pozice jejího lídra. Už teď se vnitřně bavíme o jménech. Rozhodují zkušenosti a kompetence, nikoliv politické zásluhy," uvedl mluvčí STAN Karel Kreml.

Pražské sociální demokraty čeká 19. ledna krajská konference. Na ní by mělo být zvoleno nové vedení pražské ČSSD, které složilo své funkce po podzimních volbách do Sněmovny, v kterých strana v Praze získala 5,57 procenta hlasů.