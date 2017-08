Praha - S pravidelným zvyšováním minimální mzdy počítá většina z desítky stran a hnutí, které mají podle průzkumů z posledních týdnů aspoň tříprocentní podporu. Výrazné zvednutí výdělku slibují učitelům. Přidávat chtějí i pracovníkům v sociálních službách, lékařům a sestrám. Vyplývá to z volebních programů. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) chce ještě před podzimními volbami rozhodnout o lednovém zvýšení minimální mzdy a o listopadovém růstu platů ve veřejném sektoru.

Kabinet bude v brzké době schvalovat návrh na zvýšení minimální mzdy, za kterou pracuje asi 132.000 lidí, tedy 3,6 procenta zaměstnanců. Tripartita se na částce neshodla. Zatímco podle zaměstnavatelů by se nejnižší výdělek měl z 11.000 korun zvednout o 800 korun, podle odborů by to mělo být o 1500 korun. Ministerstvo práce navrhuje přidat o 1200 korun, tedy o 11 procent. Stát, kraje a obce by to vyšlo navíc na 671 milionů, podnikatele na 3,1 miliardy. Na sociálních a zdravotních odvodech by ale do rozpočtu podle podkladů pro vládu přiteklo o 1,28 miliardy víc.

Sobotkův kabinet se při svém nástupu zavázal, že minimální mzdu přiblíží ke 40 procentům průměrné mzdy. S touto hranicí počítají ve svých programech sociální demokraté a Starostové a nezávislí (STAN), chtějí uzákonit pravidelné zvyšování. Podle sociálních demokratů by minimální příjem měl do roku 2022 činit aspoň 16.000 korun, bude to také tlak na růst ostatních výdělků. Podle Starostů by díky uzákonění hranice nejnižší mzda přestala být závislá na "libovůli vlády" a její zvedání by bylo předvídatelné.

Komunisté by minimální mzdu chtěli postupně zvýšit na 50 procent průměrné mzdy. Podle Zelených by měla činit 60 procent mediánové mzdy. Uvádějí částku 15.000 korun. Letos v prvním čtvrtletí se tři pětiny mediánu rovnaly 14.222 korunám. Výhledově chce Strana zelených prosazovat evropskou minimální mzdu. Pravidelně podle růstu průměrné mzdy by nejnižší výdělek zvedalo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Průběžné přidávání podporují i Piráti. ODS a TOP 09 minimální mzdu v programu nezmiňují, v minulosti ve vládě ji nezvyšovaly. ANO a lidovci zatím svůj program nezveřejnili.

Odbory požadují ještě letos zvýšení výdělků ve veřejném sektoru. Původně usilovaly pro hasiče, učitele, policisty, pracovníky v kultuře a sociálních službách o deset procent navíc od září. Na červnovém jednání s vládou a lídry vládních stran se dohodl listopadový termín. Lékaři a sestry by měli mít víc peněz od ledna. Zatím není jasné, o kolik a komu by se příjem mohl zvýšit. Ministerstvo práce propočítalo několik variant. Počítá se většinou s přidáním mezi osmi a 13 procenty pro vybrané profese od listopadu a ledna. Odboráři nyní žádají pro učitele 15 procent navíc od listopadu.

Kantorům slibují výraznější zvýšení výdělku téměř všechny hlavní strany. Podle ČSSD a lidovců by měli do příštích voleb v roce 2021 pobírat 130 procent průměrné mzdy ve státě. Letos v prvním čtvrtletí to odpovídalo zhruba částce 36.260 korun. Podle SPD by stejně jako učitelé měli 130 procent průměru dostávat i začínající lékaři. ODS by učitelům dala průměrně 35.000 korun. Zvedla by i netarifní část pro odměnění dobrých učitelů. STAN chce, aby státní rozpočet už na další rok počítal s tím, aby učitelé dostávali kolem 45.000 korun. Podle TOP 09 by učitelé měli patřit k nejlépe placeným státním zaměstnancům. Šéf ANO Andrej Babiš ve své knize sní o tom, že kantoři budou vydělávat tolik jako právníci a lékaři.

Zlepšení příjmů lidí v sociálních službách v programu zmiňují ČSSD, ODS, TOP 09, Piráti, Zelení i SPD. Podle ČSSD by pracovníci, kteří se starají o seniory či postižené, měli vydělávat tolik jako ve zdravotnictví. Také Piráti by výdělky v sociálních službách, zdravotnictví a školství srovnali. Podle Zelených by sestry v domovech pro seniory měly mít tarif 25.000 korun.

Lékařům, sestrám a dalším profesím ve veřejném sektoru by přidávali Starostové, Zelení, ČSSD či SPD. TOP 09 by ráda dosáhla toho, aby doktoři vydělávali trojnásobek průměrné mzdy. Podle ODS, Pirátů, TOP 09 by se zvedly příjmy zaměstnanců díky snížení daní. Komunisté mluví o růstu mezd a platů a srovnání rozdílů ve výdělcích mužů a žen. Starostové by zavedli v odměňování vojáků pohyblivou složku, zohlednila by schopnosti a zásluhy.

Tabulka se záměry z volebních či jiných programů stran, které by podle průzkumů z posledních týdnů mohly získat přes tři procenta hlasů. Strany jsou řazeny podle abecedy:

Strana Minimální mzda Výdělky ANO* - - učitelé by měli mít tolik jako právníci a lékaři ČSSD - 40 % průměrné mzdy - 16.000 Kč do roku 2022 - učitelé budou mít 130 % průměrné mzdy do roku 2022 - vyšší růst výdělků v sociálních službách a srovnatelné příjmy jako ve zdravotnictví - přidávání policistům, lékařům, sestrám KDU-ČSL* - - do voleb v roce 2021 pro učitele 130 procent průměrné mzdy KSČM - postupné zvýšení na 50 % průměrné mzdy - růst platů a mezd - odstranění rozdílů ve výdělcích žen a mužů ODS x - průměrný plat učitele 35.000 Kč, vyšší netarifní část pro dobré kantory - přidání zaměstnancům sociálních služeb - zvýšení čistých příjmů zaměstnanců díky zavedení daně 15 % z hrubé mzdy Piráti - průběžné zvyšování minimální mzdy - průběžné zvyšování platů - srovnání mezd ve zdravotnictví, školství a sociálních službách - vyšší mzdy díky nižší dani z příjmu SPD - pravidelná valorizace podle růstu průměrné mzdy - plat učitele a začínajícího lékaře na 130 % průměrné mzdy - přidání lékařům, sestrám, učitelům, pracovníkům v sociálních službách STAN - 40 % průměrné mzdy - plat učitelů kolem 45.000 Kč - zvýšení výdělků zdravotníků, zaměstnanců soudů či kultury - zavedení pohyblivé složky do odměňování vojáků podle schopností a zásluh TOP 09 x - dokončení zvýšení výdělku lékařů na trojnásobek průměrné mzdy - přidání sestrám a sociálním pracovníkům - učitelé by měli patřit k nejlépe placeným státním zaměstnancům - zvýšení čistých mezd o 30 % díky růstu ekonomiky a snížení daní Zelení - 60 % mediánové mzdy, tedy 15.000 Kč - výhledově prosazování evropské minimální mzdy - minimální tarif pro sestry v sociální oblasti 25.000 Kč - zvýšení platů učitelů, lékařů, ve veřejném sektoru

* strana zatím program nezveřejnila

Zdroj: volební programy, které strany zveřejnily na svých webových stránkách