Praha - Většina sněmovních stran by měla dnes večer diskutovat o dalším postupu v povolebních vyjednáváních. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek avizoval, že navrhne vyřešit vládní krizi vznikem menšinové vlády ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Měla by 85 hlasů, což je víc, než kolika disponuje ANO. Schůzku sněmovních stran s výjimkou ANO, KSČM a SPD svolalo hnutí STAN, konat by se měla po konci sněmovní schůze.

Prezident Miloš Zeman doporučil v úterý premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO), aby o nové vládě dál vyjednával s SPD a komunisty. Tyto tři strany mají ve dvousetčlenné Sněmovně 115 hlasů. Minulý týden zkrachovala jednání ANO a ČSSD o vytvoření koaliční vlády s podporou KSČM.

Šestice stran, jejichž zástupci se dnes sejdou ve Sněmovně, by podle Bělobrádka mohla přijít s nadstranickým kandidátem na premiéra, případně nestraníkem či někým z okruhu stran, které nejsou extremistické ani radikální. "Pak bychom mohli nabídnout programovou spolupráci hnutí ANO," řekl. Případná menšinová vláda stran by mohla akcentovat programové body hnutí ANO, dodal. ANO dosud trvá na tom, že kandidátem na premiéra může být jedině jeho předseda Babiš.