Praha - Novým trenérem fotbalistů Sparty se stal bývalý reprezentant Pavel Hapal a na Letné podepsal smlouvu do června 2020. Osmačtyřicetiletý kouč u pátého týmu ligové tabulky nahradil Itala Andreu Stramaccioniho, který byl dnes kvůli špatným výsledkům odvolán.

Stramaccioni přišel do Sparty loni v květnu, kdy podepsal dvouletý kontrakt. V rámci přebudování kádru přivedl řadu zahraničních a rekordně drahých posil. V zimě se situace opakovala, když za 117 milionů korun přišel Nicolae Stanciu z Anderlechtu a překonal dosavadní maximum, které Sparta stanovila letním přestupem Tala Ben Chaima za 76 milionů z Maccabi Tel Aviv. Spartu jeho působení na platu a nákladech na posily vyšlo odhadem téměř na půl miliardy korun.

Přesto Pražané odehráli velmi nepovedený podzim a nedařilo se jim ani v dosavadním průběhu jara, kdy sice porazili čtvrtý Liberec, pak ale uhráli po bodu s o záchranu bojujícím Slováckem i Brnem. Právě nedělní remíza 1:1 se Zbrojovkou, která navíc dohrávala zápas v deseti, byla pro vedení klubu poslední kapkou a pro Stramaccioniho posledním zápasem ve Spartě.

Podle pondělních informací italského listu Gazzetta dello Sport se navíc Stramaccioni o přestávce zápasu s Brnem v kabině před hráči pohádal se sportovním ředitelem Zdeňkem Ščasným. Bývalý letenský kouč údajně přišel do šatny a začal rozdávat taktické pokyny pro druhou půli.

"Roztržku jsme neměli a není tam co hodnotit. Co uvádí pan Stramaccioni do tisku, je jeho věc, a já chápu, že nechce odcházet s pocitem, že tu něco nezvládl. Já jsem dělal vše pro to, abych mu pomohl," prohlásil Ščasný na dnešní tiskové konferenci. "I přes zimní posílení na místech, které trenér chtěl, jsme neviděli světlo na konci tunelu. Proto jsme se rozhodli pro změnu. A jsem rád, že jsme přivedli trenéra, který byl na našem seznamu nejvýše," dodal.

"Andrea Stramaccioni měl ve Spartě nelehký úkol zahájit projekt internacionalizace klubu. Jeho pozici jsme řešili již po skončení podzimu, mandát pro jaro byl podmíněný okamžitým zlepšením výkonů týmu, což jsme podpořili dalšími investicemi do zkvalitnění kádru. Bohužel, ani první tři jarní kola očekávaný posun nepřinesla, proto se vedení klubu rozhodlo pro okamžitou změnu," uvedl ředitel klubu Adam Kotalík.

Sparta pod vedením bývalého trenéra Interu Milán nebo Panathinaikosu Atény získala v dosavadních 19 kolech 32 bodů. Na pátém místě ztrácí na pohárové příčky jeden bod a dva týdny před derby ji od Slavie, která drží druhou příčku zajišťující start v předkole Ligy mistrů, dělí pět bodů. Na první Plzeň ztrácí Sparta propastných 14 bodů.

Vrátit Spartu do boje o druhé místo má za úkol Hapal, který jako hráč získal v roce 2000 s klubem titul. Další ligový triumf přidal na Slovensku už jako trenér se Žilinou, kterou poté právě přes Pražany dovedl do Ligy mistrů. Od ledna 2015 bývalý hráč Leverkusenu nebo Olomouce vedl slovenskou jednadvacítku a postoupil s ní na loňské mistrovství Evropy. Za sebou má také angažmá v Mladé Boleslavi, Ostravě nebo Zaglebie Lubin.

"Nebylo to lehké rozhodování. Všechno se seběhlo hrozně rychle. Vedení Sparty mě kontaktovalo v neděli večer, takže jsem moc času na rozmýšlení neměl," řekl Hapal na webu slovenského svazu. "Sparta je pojem nejen v Česku, ale i v Evropě a pro mě je obrovská výzva takový klub trénovat. To také hrálo v rozhodování roli," dodal.

Poděkoval také vedení slovenského fotbalu, že ho uvolnilo, přestože měl smlouvu až do evropského šampionátu v roce 2019. "Děkuji jim také za krásné tři roky," řekl Hapal. "Pavel měl zájem trénovat Spartu a taková nabídka nepřichází každý den, možná jednou za život. My jsme mu chtěli celou situaci ulehčit. Děkujeme mu za úžasnou práci, kterou pro jednadvacítku odvedl," dodal předseda svazu Ján Kováčik.

Spolu se Stramaccionim ze Sparty odešlo také šest členů jeho realizačního týmu - technický vedoucí Leonidas Vokolos, asistenti Omar Danesi a Roberto Muzzi, kondiční specialisté Federico Pannoncini a Stefano Campari i analytik Vincenzo Sasso.