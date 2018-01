Praha - Fotbalisté Sparty se dnes vrátili z prvního zimního soustředění ve Španělsku a trenér Andrea Stramaccioni si pochvaluje, jak tým pokročil. Potěšily ho také zlepšené výkony izraelské hvězdy Tala Ben Chaima, který řídil výhru 4:1 nad čínským celkem Tchien-ťin Čchüan-ťien.

"Máme za sebou hodně intenzivní část zimní přípravy. Snažili jsme se tým dobře nastartovat a dodat mu správnou mentalitu," řekl Stramaccioni pro klubový web. "Musím říct, že hráči na zátěž reagovali dobře a nikdo nemá vážný problém. Jediný otazník máme u Lukáše Juliše, který si s sebou vleče problémy z minulosti. Obecně je na tom tým dobře, s první částí přípravy jsem spokojený," dodal.

Na Juliše čekají vyšetření, která mají odhalit důvody jeho problémů. "Je to komplikovanější, protože se nejedná o svalové zranění. Abychom mohli vědět více, musí podstoupit řadu detailních vyšetření," připustil italský kouč. "Také Néstora trápí drobné potíže se svalem, ale to se může v náročné přípravě stát. Neabsolvoval celou letní přípravu a to mu momentálně schází. Jsou to vedlejší účinky předchozích zranění, ale nejedná se o nic vážného," dodal Stramaccioni.

Spokojený byl i s jediným přípravným zápasem na soustředění, kde jeho hráči jasně přehráli čínského soupeře. "Podali jsme dobrý týmový výkon. Měl jsem radost především z herního projevu. Byli jsme agresivní, od začátku zápasu jsme na hřišti dominovali. Přesně to od týmu očekáváme," těšilo Stramaccioniho.

V duelu si vyzkoušel rozestavení se třemi obránci. "V moderním fotbale je potřeba umět hrát dvěma systémy a v případě potřeby mezi nimi umět přepínat. Od týmu to vyžaduji. V ostrých zápasech se nám to bude hodit," dodal.

Dobrý výkon proti Tchien-ťin Čchüan-ťien podal Tal Ben Chaim, který jako nejdražší hráč v historii české ligy zůstával na podzim za očekáváním. "K Talovi jsem byl upřímný, protože jsem s jeho výkony v první části sezony nebyl spokojený. Očekávání byla vysoká a tak to i zůstává. Tal si toho je vědom, bere to jako výzvu a tvrdě pracuje, aby mohl ukázat svoji hodnotu. Start přípravy má zatím dobrý, k čemuž mu pomáhá, na rozdíl od letní přípravy, i jeho aktuální zdravotní stav. Může teď pracovat naplno jako ostatní hráči. Ale na celkové hodnocení je ještě brzy," konstatoval Stramaccioni.