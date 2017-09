Praha - Italský trenér fotbalistů Sparty Andrea Stramaccioni těží v přípravě na své první pražské derby proti Slavii i z rad, které mu při společném působení v Interu Milán předával úspěšný portugalský kouč José Mourinho. Hráčům se snaží celý týden zdůrazňovat důležitost zápasu a potřebnou vášeň, aby na hřišti vyhrávali souboje.

"Když jsem byl první rok v Interu, tak jsem často chodil za Josém Mourinhem pro rady. A jedna z nich byla, že klíčové není rozestavení na hřišti, ale souboje jeden na jednoho. Na hřišti je vždy deset duelů, a když jeden tým vyhraje alespoň šest z nich, tak bude úspěšný. A kdo není připravený na souboje, tak ať raději zůstane doma," vzpomínal Stramaccioni na dnešní tiskové konferenci na rady současného kouče Manchesteru United.

Stramaccioni zažil řecká derby Olympiakosu Pireus s Panathinaikosem Atény, ve kterých třikrát prohrál. Naopak v milánských derby mezi Interem a AC byl úspěšný - dvakrát vyhrál a jednou remizoval. Nyní se tyto zkušenosti pokusí využít i v pražském derby.

"Byl jsem v derby v Římě, Miláně, Aténách, každé derby je jiné. Teď mě čeká první derby v Praze a mám k němu stoprocentní respekt," prohlásil jednačtyřicetiletý Ital. "Od doby, co jsem přišel do Prahy, všichni mluví o derby, fanoušci, hráči, prezident. Je to úplně jiné utkání. Je to velká šance ukázat, že si zasloužíme nosit barvy Sparty. Je to klíčový zápas."

Snaží se to přenést i na nové hráče ve Spartě, kteří s pražským derby rovněž nemají zkušenost. "Od začátku týdne nemluvím o ničem jiném. Snažím se mluvit s novými hráči, aby pochopili, co to znamená derby se Slavií. Zkušení hráči jako David Bičík, Michal Kadlec, Tomáš Rosický a David Lafata mi pomáhají přenést na hráče tohle myšlení," uvedl.

Zatímco Sparta má na přípravu celý týden, Slavii dnes čeká duel Evropské ligy s Maccabi Tel Aviv. Pro Spartu to však prý bude výhoda jen v případě, že Slavii zápas nevyjde. "Hodně záleží na výsledku. Pokud to Slavii výsledkově vyjde, bude to pro ně pozitivní energie. Pokud jim to nevyjde, bude to naše výhoda," míní Stramaccioni.

Nedělní duel bude hodně důležitý i vzhledem k tabulce, které vládne Plzeň s šestibodovým náskokem na Slavii a sedmibodovým na Spartu. "Plzeň má zatím perfektní sezonu a má velký bodový náskok. A teď my hrajeme se Slavií proti sobě, takže Plzeň má šanci zase odskočit alespoň jednomu z nás," připustil rodák z Říma.

Před zápasem musí řešit starosti zejména se složením stoperské dvojice. Zraněný je stále turecký obránce Semih Kaya, s důsledky nemoci během reprezentačního srazu se potýká Lukáš Štetina, po zranění se do plného tréninku teprve vrací Michal Kadlec a dnes navíc nemohl trénovat David Hovorka. "Hovorka s Michalem Sáčkem se necítili dobře a dnes místo tréninku odjeli na vyšetření. Ve středu ale normálně trénovali, tak uvidíme, jak na tom budou," uvedl Stramaccioni.

Pokud to půjde, znovu se zřejmě bude opírat o stoperskou dvojici Lukáš Mareček - Hovorka, které však budou v souboji s útočníkem Slavie Milanem Škodou chybět centimetry.

"Toho jsme si vědomi a plán během léta byl to změnit. Jenže odvíjí se to od zdravotního stavu hráčů. Viděl jsem ale minulé derby, kde proti Škodovi hráli Mareček s Holkem a odvedli skvělou práci, i když byli menší. Víme, že nám chybí centimetry, o to důležitější bude, abychom byli při standardních situacích soustředění ne na sto procent, ale na milion procent," připomněl slabinu Sparty z dosavadního průběhu sezony.