Přestože většina lidí se v těchto dnech snaží být vzhledem k vedrům oblečena co možná nejspořeji, sklepmistr strakonického městského pivovaru Dudák Zdeněk Novák (na snímku z 2. srpna) k nim nepatří. Od pondělí do pátku si pod montérky bere spodky, na sobě má dvě trička, mikinu, bundu a šálu. Hlavu si navíc schová pod čepici. V místě, kde pracuje, panuje stabilně teplota v rozmezí čtyř až šesti stupňů Celsia. Bez ohledu na to, že venku bývá o 30 stupňů více. ČTK/Skřivánek Petr