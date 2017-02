Strakonice - Strakonická policie obvinila vedoucího tanečního souboru z pohlavního zneužívání nezletilých členek souboru. Pokud soud tohoto dvaatřicetiletého muže ze Strakonic uzná vinným, hrozí mu až osm let vězení. Za trestný čin pohlavního zneužívání byl muž již dříve odsouzen, a to v roce 2008. ČTK to dnes řekl krajský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Strakoničtí kriminalisté nyní podle něj začali muže stíhat kvůli zločinu pohlavního zneužití a ohrožování výchovy dítěte. V minimálně pěti případech na podzim roku 2015 muž podle kriminalistů souložil s nezletilou dívkou, ačkoliv podle policie velmi dobře věděl, že je jí méně než 15 let.

"Do konce ledna letošního roku, zatím od přesně nezjištěné doby, jako vedoucí tanečního souboru, zneužívaje tohoto svého postavení, pořizoval fotografie obnažených nezletilých dívek ze souboru. Fotografoval takto minimálně tři dívky. Je s podivem, že se takto choval i přes skutečnost, že byl již okresním soudem v roce 2008 odsouzen pro trestný čin pohlavního zneužívání," uvedl Matzner. O jaký soubor šlo, neřekl. Mluvčí dodal, že nepředpokládá, že by bylo navrženo, aby byl muž vzat do vazby.