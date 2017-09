Plzeň - Loni v polovině října po nepodařeném vstupu hokejistů Plzně do extraligové sezony převzal majitel a generální manažer Martin Straka i roli hlavního trenéra po bratru Michalovi a letos si bývalý vynikající útočník přeje především dobrý start do soutěže. Kvalita posíleného mužstva se podle pětačtyřicetiletého olympijského vítěze z Nagana a mistra světa z roku 2005 ukáže právě až v soutěžních zápasech.

"V očekávání jsme všichni. Tým je slušný, ale teď je to jenom o tom předvést to na ledě, kde bude úplně jiný tlak. Doteď to byla jenom zábava. Jde o to, jak se s tím každý popasuje. Jdeme do sezony pokorně, víme, jak to bylo loni těžké psychicky, a nechceme to zažít znovu. Nemáme jednoduchý začátek," řekl Straka novinářům.

Plzeň posilovala hlavně v ofenzivě. Přišli Milan Gulaš z Färjestadu, Tomáš Mertl z Ufy a Petr Straka z farmy New Jersey v Albany z nižší AHL. Navíc nečekaně se vrátil i kanonýr Dominik Kubalík, jemuž nevyšlo angažmá v Ufě v KHL.

"Jedna věc jsou jména na tabuli a druhá na ledě. To se všechno ukáže. Kluků, kteří dokážou dávat góly nebo něco zažili venku, máme docela dost. Teď jsme moc šťastní, že jsme získali zpátky Dominika Kubalíka, to je velká posila, se kterou jsme nepočítali. I když nevíme, na jak dlouho," navázal Straka.

Na pozici brankáře by měl Matěje Machovského po odchodu do Detroitu do NHL nahradit Miroslav Svoboda, který pomohl Jihlavě k postupu do extraligy. "Musíme mu pomoct, je to mladý kluk. Uvidíme, jak se bude prezentovat na ledě," připojil Straka.

Je si vědom toho, že extraliga je vyrovnaná a boj o postup do play off nebude snadný. "Silný jsou všichni. Obhájce titulu Kometa, silná je Sparta, taky Třinec, Liberec, Vítkovice posílily. Ukáže se na ledě," prohlásil bývalý hráč Pittsburghu, Ottawy, New York Islanders, Floridy, Los Angeles či New York Rangers.

Aktivní hrou chce Straka nalákat do hlediště diváky a zastavit klesající křivku návštěvnosti. "Budeme se snažit o útočný hokej. Nechceme čekat na ostatní, ale chceme napadat, dostat je pod tlak, aby dělali chyby. Měli jsme teď ještě problém dávat šance, snad se to změní," přál si Straka po přípravě.

Věří, že i v konkurenci fotbalové Viktorie se podaří zájem fanoušků zvednout. "Vždycky se to odvíjí od nás. Když to bude hezký hokej a bude padat hodně gólů, budou tam emoce a lidi uvidí, že tam kluci nechali maximum, tak budou fanoušci chodit čím dál víc. Ale když budeme špatní jako loni a nebudou tam ani ty emoce, tak bych nechodil ani já. Je to jenom o nás, abychom je dokázali u hokeje udržet," prohlásil Straka.

V souvislosti s Plzní se spekulovalo i o tom, že v případě setrvání v Česku a působení v první lize v dresu Kladna by mohl její dres obléknout Jaromír Jágr. "To jsem četl, ale to jsou jenom spekulace. Já nevím, jestli má jednu nebo pět nabídek z NHL. Nebo žádnou. To se začne odvíjet od toho, až někomu zavolá, že nic nemá," konstatoval Straka.

"S Jardou nejsem v kontaktu, ale podle mě čeká na nejlepší nabídku. Určitě chce zpátky do NHL. Jestli to nevyjde, tak začne na Kladně a pak uvidíme. V NHL začne sezona za měsíc a nemyslím si, že by do té doby někde nastoupil," dodal Straka na adresu bývalého spoluhráče z Pittsburghu, Rangers i z české reprezentace.