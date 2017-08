Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejový útočník Petr Straka si při návratu do Evropy po osmiletém působení v zámoří přál, aby se dostal do české reprezentace. Pětadvacetiletému plzeňskému odchovanci se to splnilo hned díky nominaci na přípravné duely se Slovenskem. Chce trenéra Josefa Jandače zaujmout a vybojovat si účast i na dalších významnějších akcích.

Straka v zámoří poslední čtyři roky působil v nižší AHL a šance v NHL se dočkal jen v sezoně 2014/15, kdy sehrál tři duely za Philadelphii a připsal si dvě asistence. Podobně jako působení v NHL si od malička přál hrát i za národní tým.

"Snil jsem o tom, že budu hrát v NHL a kdykoliv bude možnost, tak přijedu na mistrovství světa, v ideálním případě na olympiádu. Realita je samozřejmě jiná," řekl novinářům Straka, který bere nominaci do reprezentace jako obrovskou čest.

"Pamatuju si v úplně raném věku Nagano, pak třikrát zlato na mistrovství světa a hokej všichni žrali. V tu chvíli člověku dojde, jak tady lidi hokej milujou. Sen hrát za národní tým jsem měl odmalička a jsem strašně rád, že mám šanci minimálně ty dva zápasy odehrát," těší se na duely se Slováky ve středu v Třinci a ve čtvrtek v Žilině.

Nervózní před premiérou nebude. "Byl bych možná před pěti lety. Nejsem nějaký veterán, ale něco jsem už odehrál a půjdu si to hlavně užít," prohlásil Straka. Přiznal, že možnost se případně poprat o start na olympijských hrách v Pchjongčchangu je velká výzva.

"Musela by to být asi moje nejlepší sezona v životě, abych se tam dostal. Vím, že jsem tady dlouho nebyl na očích. Jdu do extraligy a musel bych naprosto dominovat, abych se vůbec mohl dostat do přípravného kempu a i tam by se mi to potom muselo povést. Neříkám, že to není nesplnitelné, ale je to velký cíl. Začnu postupnými kroky," uvedl Straka.

O návratu do Evropy přemýšlel už v sezoně 2015/16, nakonec se rozhodl ještě rok bojovat o místo v NHL. Ale i po listopadovém odchodu z Philadelphie do New Jersey působil na farmě v Albany. "Byl jsem po dobré sezoně, kdy jsem vedl v AHL chvilku i v gólech. Doufal jsem, že když mě Flyers podepsali, tak mi dají nějakou šanci, a bohužel se to nestalo. V průběhu té minulé sezony se to celé nahromadilo a dospěl jsem k tomu, že jsem teď tady," prohlásil Straka.

"Rozhodl jsem se už někdy na přelomu ledna a února. Hned po Vánocích jsem dostal pecku do hlavy a byl jsem asi šest nebo sedm týdnů mimo s otřesem mozku. Než se mi to stalo, byla tam velká příležitost. Hrál jsem hodně a po zranění dostali kluci, kteří hráli na mém místě, nahoře šanci. Když jsem se vrátil do týmu, tak už ta pozice nebyla tak silná jako předtím," popsal Straka.

Na tři zápasy v NHL má krásné vzpomínky. "Pro mě je důležité, že jsme všechny ty zápasy vyhráli. Všechno bylo doma. V tu chvíli bylo všechno úžasné, kluci bojovali o play off. Úplně nejvíc si pamatuju první střídání. Šel jsem na buly a byl jsem jak v tunelu, trošku to na mě dolehlo, že stojím na ledě v NHL," vzpomínal Straka na duel proti Pheoenixu.

"Pak ještě byla v první třetině byla podobná bule, přijel Shane Doan, což je pan hokejista, poklepal mě po chráničích a říká mi, že jako hraju první zápas. Říkal jsem si v tu chvílí, že je to super, že Shane Doan ví, kdo jsem," vybavil si.

Rád by se ale ještě v budoucnu do zámoří vrátil. "Určitě to nevzdávám. Je mi pětadvacet a věřím, že mám ještě většinu kariéry před sebou. Můj cíl je dobře se připravit na sezonu, odehrát ji dobře v Plzni a v ideálním případě být v nároďáku. Už tady jsem, ale víme, jaká to je akce, a můj cíl určitě bude se prosadit. Udělat výborný první dojem a doufat, že se potom dostanu na nějaké další akce," řekl Straka.

Jeho vystoupení proti Slovensku si nenechá ujít rodina. "Když jsem se dostal do NHL, tak to bylo takové nečekané a nedostali se tam. Sledovali to po nocích. Táta je šílenec, ten koukal i na AHL i předtím na juniorku, chodil celou zimu chodit spát ve čtyři nebo v pět ráno. Ten mi fandí a podporuje hodně. Určitě se těší taky," usmíval se Straka.

Jmenovec majitele a trenéra Plzně Martina Straky během kariéry často čelí dotazům, jestli je s olympijským vítězem z Nagana a mistrem světa z Vídně 2005 příbuzný. "Ale bylo to spíš v zámoří, když se třeba ptali skauti před draftem. Kolikrát se na to ptali ještě fanoušci. Je vidět, kolik toho Martin dokázal a jaká je to velká osobnost v Americe," dodal Straka.