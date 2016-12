Semmering (Rakousko) - Lyžařku Šárku Strachovou zdobí v této sezoně Světového poháru vyrovnanost. V dosavadních slalomech dojela dvakrát sedmá, jednou devátá a ve čtvrtek skončila v Semmeringu šestá. Spokojená ale není. Raději by končila výše a doufá, že se do konce sezony mezi tři nejlepší dostane.

"Je dobře, že jezdím vyrovnaně, ale větší radost bych měla, kdyby to bylo takhle vyrovnaný o tři až čtyři, možná pět příček směrem kupředu," řekla Strachová den po závodě v Semmeringu, kde ji od třetí příčky dělilo 52 setin sekundy. "Vždycky udělám chyby, které mě stojí setiny a třeba by mě vynesly na podium."

Na stupních vítězů stála bývalá mistryně světa ve slalomu SP naposledy letos v lednu, kdy dojela ve Flachau druhá. Letos už párkrát po své jízdě čekala chvilku pod svahem mezi trojicí nejlepší, ale nevydržela tam. "Na krátkou dobu mezi tři zavítám, ale chtělo by se tam zastabilizovat. Doufám, že to ještě dokážu posunout a z podia se na diváky do cíle ještě podívám," přála si jednatřicetiletá Strachová.

K umístění na stupních vítězů nemívá daleko, ale ještě nezajela čistou jízdu. "Což zamrzí, protože mě to stojí setinky. Třeba v Semmeringu bylo třetí místo docela hratelný, ale bohužel jsem udělala ve druhém kole chyby," litovala. Proto má do začátku nového roku jasný cíl. "Je třeba zastabilizovat jízdu, aby z oblouků nebyla dobrá třetina nebo polovina, ale aby byly dobré všechny. A na tom pracujeme," prohlásila.

V Semmeringu přes drobná zaváhání viděla ve své jízdě určité zlepšení oproti Sestriere, kde dojela devátá. "Cítila jsem zásadní posun, to mi udělalo radost, ale je to o další práci a tréninku. Teď to chce se zkoncentrovat, najít všechnu sílu a energii, protože máme tři důležitý závody za sebou," řekla směrem k třem po sobě jdoucím slalomům v Záhřebu (3. ledna), Mariboru (8. ledna) a ve Flachau (10. ledna).

Konkrétní předsevzetí si majitelka kompletní medailové sbírky ze světových šampionátů ve slalomu nedává. "Teď se vše točí kolem lyžování a všechno tomu podřizuju," řekla bronzová olympijská medailistka z Vancouveru, která se po sezoně rozhodne, zda v roce 2018 pojede také na hry do Pchjongčchangu.

Silvestr nebude trávit doma, ale zůstane na svazích v Rakousku. Po dvou volnějších dnech půjde 1. ledna trénovat do branek ve středisku Obdach. "Nevím, jestli se tomu dá říkat středisko. Je to takový zapadlý vlek, ale trénuje se zde dobře a je to strategicky dobré místo pro výjezdy na další závody," řekla Strachová.