Flachau (Rakousko) - Lyžařka Šárka Strachová po jednadvacáté za sebou skončila v elitní desítce slalomu Světového poháru. V dnešním večerním závodu v rakouském Flachau bývalá mistryně světa Top Ten uzavřela.

Počtvrté v kariéře triumfovala Švédka Frida Hansdotterová. Druhá skončila Norka Nina Lösethová a o třetí místo se podělily Švýcarka Wendy Holdenerová a Američanka Mikaela Shiffrinová, která dál vede celkové pořadí SP i hodnocení slalomu.

Strachová nejela první kolo čistě, nedokázala v brankách zrychlovat a v cíli nespokojeně zaklonila hlavu. Startovala s číslem čtyři a po dojezdu ztrácela 98 setin na Holdenerovou. Skvělá Hansdotterová najela na Češku dalších 95 setin.

Finále rozjela Češka agresivněji, což se jí dařilo v první části svahu. Postupně ale její jízda na razanci ztrácela a v součtu obou kol si o místo pohoršila. "Nepotkala jsme se se sněhem, bylo potřeba jet s citem," řekla Strachová Radiožurnálu. V hodnocení slalomu klesla na sedmé místo a celkově je v SP dvanáctá.

Jednatřicetiletá Strachová drží ve slalomu svoji nejdelší sérii umístění v elitní desítce. Naposledy v ní nefigurovala předloni v Záhřebu, kde vypadla ve druhé jízdě. V závodu, který dokončila, byla mimo desítku před třemi lety ve Flachau.

"Je to můj standard už v posledních letech. Je to úžasné, že se držím ve špičce a tak dlouho. Nevím, jestli se tím může někdo pochlubit. Za to jsem na sebe určitě pyšná a doufám, že to ještě někde na bednu vyjde. Mám letos ještě čtyři šance," řekla Strachová.

Další slalom Strachovou čeká ve Stockholmu, kde se pojede 31. prosince paralelní závod, a poté už bude slalom na mistrovství světa 18. února ve Svatém Mořici. Ve Světovém poháru pak už budou mít lyžařky před sebou jen dva slalomy a oba v USA. Ve Squaw Valley pojedou 11. března a ve finále SP v Aspenu 18. března.

Držitelka malého glóbu za slalom z minulé sezony Hansdotterovová zajela první kolo jediná pod 57 vteřin a před Holdenerovou vedla o 95 setin. Ve druhém kole měla druhý čas a ve Flachau vyhrála podruhé v kariéře.

Vítězka pěti slalomů v sezoně Shiffrinová byla po první jízdě pátá s odstupem 1,38 sekundy na Hansdotterovovou. "Jsem zklamaná, byla jsem málo agresivní," řekla. Ve druhém kole měla sice nejlepší čas, ale posunula se "jen" na třetí místo.

Druhá česká reprezentantka ve startovním poli Martina Dubovská nedokončila první kolo po chybě ve spodní pasáži.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování ve Flachau:

Ženy - slalom:

1. Hansdotterová (Švéd.) 1:51,40 (56,91+54,49), 2. Lösethová (Nor.) -0,58 (57,99+53,99), 3. Holdenerová (Švýc.) -0,78 (57,86+54,32) a Shiffrinová (USA) -0,78 (58,29+53,89), 5. Velez-Zuzulová (SR) -1,79 (58,06+55,13), 6. Truppeová -2,02 (58,54+54,88), 7. B. Schildová (obě Rak.) -2,27 (58,39+55,28), 8. Geigerová (Něm.) -2,66 (59,36+54,70), 9. Wikströmová (Švéd.) -2,73 (59,04+55,09), 10. Strachová -2,77 (58,84+55,33), ...Dubovská (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 7 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 560, 2. Velez-Zuzulová 435, 3. Holdenerová 400, 4. Hansdotterová 322, 5. Lösethová 302, 6. Vlhová (SR) 271, 7. Strachová 267, ...42. Dubovská 13.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1008, 2. Gutová (Švýc.) 643, 3. Worleyová (Fr.) 563, 4. Goggiaová (It.) 547, 5. Štuhecová (Slovin.) 539, 6. Holdenerová 515, ...12. Strachová 267, 73. Ledecká (ČR) 29, 86. Dubovská 13.