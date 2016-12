Semmering (Rakousko) - Lyžařka Šárka Strachová ve čtvrtém slalomu v sezoně Světového poháru útočila na stupně vítězů, ale nakonec v Semmeringu obsadila šesté místo. O jednu pozici si alespoň vylepšila maximum tohoto ročníku, od medaile ji dělilo 52 setin sekundy.

Zvítězila opět Američanka Mikaela Shiffrinová, která v rakouském středisku završila hattrick, neboť zde ovládla v minulých dnech také oba obří slalomy. Na kontě má nyní rekordních dvanáct výher ve slalomu SP v řadě, dosáhla tak historického výsledku, neboť takové série v jedné disciplíně před ní žádná lyžařka nedosáhla.

Dosud byla nejlepší Rakušanka Annemarie Moserová-Pröllová, jež v 70. letech minulého století ovládla jedenáct sjezdů po sobě. K překonání absolutního rekordu švédského fenoména Ingemara Stenmarka a jeho čtrnácti po sobě jdoucích triumfů v obřím slalomu z konce stejné dekády chybějí Schiffrinové ještě tři slalomová prvenství. Naposledy v této disciplíně podlehla loni v únoru.

Přesto dnes byla teprve jednadvacetiletá Američanka blízko tomu, že na milník nedosáhne. Po polovině druhého kola ztrácela na průběžně vedoucí Slovenku Veroniku Velez-Zuzulovou 33 setin, jenže úžasným finišem na ni najela vteřinu. "Bylo to šílené," řekla Schiffrinová televizní stanici ORF. "To byl tedy boj. Dneska se mi bude spát dobře," usmála se. V celkovém hodnocení SP zvýšila náskok před druhou Švýcarkou Larou Gutovou na 215 bodů.

Zuzulová nakonec skončila druhá se ztrátou 64 setin, třetí místo patří Wendy Holdenerové. Švýcarka zaostala za vítězkou už o 1,54 sekundy. Životní závod zajela česká reprezentantka Martina Dubovská, jejíž osmnácté místo se ztrátou 4,10 sekundy znamená nejlepší výsledek v kariéře.

Jednatřicetiletá Strachová zajela v prvním kole pátý čas. Na vedoucí Shiffrinovou ztrácela 68 setin, na pódiové umístění jen devět. I když v druhé jízdě na prvních dvou mezičasech držela průběžnou vedoucí pozici, v závěru ztratila a propadla se o jedno místo. Druhou jízdu zvládlo rychleji 17 soupeřek.

I v předchozích třech slalomech Strachová pokaždé skončila v elitní desítce, v Levi a Killingtonu byla sedmá, v Sestriere devátá.

O sedm let mladší Dubovská se se startovním číslem 50 zařadila po prvním kole na 19. místo, v druhé polovině závodu si ještě polepšila. Jejím dosavadním maximem byla 22. příčka z předloňského závodu v americkém Aspenu. Třetí česká závodnice Kateřina Pauláthová se stala jednou ze 24 lyžařek, které úvodní kolo nedokončily.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Semmeringu (Rakousko):

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:40,06 (50,74+49,32), 2. Velez-Zuzulová (SR) -0,64 (50,83+49,87), 3. Holdenerová (Švýc.) -1,54 (51,33+50,27), 4. Lösethová (Nor.) -1,99 (51,76+50,29), 5. Schildová (Rak.) -2,01 (52,14+49,93), 6. Strachová (ČR) -2,06 (51,42+50,70), 7. Hansdotterová (Švéd.) -2,14 (51,33+50,87), 8. Costazzaová (It.) -2,34 (51,92+50,48), 9. Mielzynská (Kan.) -2,52 (52,36+50,22), 10. Skjöldová (Nor.) -2,81 (52,45+50,42), ...18. Dubovská -4,10 (53,34+50,82), Pauláthová (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 400, 2. Velez-Zuzulová 290, 3. Holdenerová 260, 4. Lösethová 177, 5. Strachová a Vlhová (SR) obě 141, ...35. Dubovská 13.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 798, 2. Gutová (Švýc.) 583, 3. Štuhecová (Slovin.) 495, 4. Goggiaová (It.) 467, 5. Worleyová (Fr.) 463, 6. Weiratherová (Licht.) 367, ...23. Strachová 141, 66. Ledecká (ČR) 29, 78. Dubovská 13.