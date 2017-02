Svatý Mořic (Švýcarsko) - Pátý místem se rozloučila lyžařka Šárka Strachová se světovými šampionáty. Čtyřnásobnou medailistku z mistrovství světa v dnešním slalomu ve Svatém Mořici dělily od stupňů vítězů jen tři desetiny sekundy. Přes výborné druhé kolo, po kterém chvíli vedla, nevěřila, že by mohla získat pátý cenný kov.

"Páté místo je fajn, s mistrovstvím světa se loučím se ctí," řekla Strachová České televizi. Po prvním kole byla devátá, ve druhé jízdě ale předvedla druhý čas a posouvala se výsledkovou listinou. V medaili ale nevěřila. "Byl by to malý zázrak. Nejlíp jsem myslela na čtvrté místo, ale v medaili jsem nevěřila," citoval ji server iDNES.

Dvaatřicetiletá česká lyžařka přišla o medaili ve střední části prvního kola, které stavěl její trenér Klaus Mayrhofer. "Někde v prostřední pasáži jsem ztratila nějaké tři příčky. Jinak ta rovina nahoře celkem fajn, závěr taky dobrý," prohlásila.

Mayrhofer připravil pro slalomářky podle Strachové v prvním kole jednu speciální kombinaci. "Před cílem, některým trochu zamotala hlavu. Dala se jet dvěma způsoby, někdo ji jel ze shora, někdo zespodu. Možná to bylo malinko na rozhození, ale ten závod se rozhodoval už od startu. Byly tam jiné pasáže, tahle malá kombinace tam byla jediná taková specialita," řekla.

Druhé kolo, své poslední na mistrovství světa, si chtěla užít. Předvedla technicky vytříbenou jízdu a tentokrát i s potřebnou dravostí a rychlostí. "Druhé kolo mi vyšlo výborně, až jsem byla překvapená, jak byla medaile blízko. Byla hratelná," uvedla spokojeně Strachová.

"Samotnou mne překvapilo, že k medaili chyběl kousíček. Ale jestli někde zůstala, tak v prvním kole mezi třicátou a čtyřicátou vteřinou. Tam tři, čtyři desetiny zůstaly. Ale páté místo je hrozně fajn," řekla bronzová medailistka z olympiády ve Vancouveru 2010.

Páté místo je v této zimě pro Strachovou druhým nejlepším výsledkem. Lépe zajela jen na Světovém poháru v Záhřebu, kde skončila třetí. "Co se týče emocí, tak to možná stavím i na úroveň toho třetího místa v Záhřebu. Druhá jízda byla velmi dobrá, bylo by fajn na ní stavět a ten pocit využít v závěrečných dvou slalomech, které nás čekají," řekla.

Z devíti světových šampionátů má čtyři medaile za slalom. Zlato získala v Aare 2007, stříbro ve Val d'Isere 2009 a bronzy má ze Santa Cateriny 2005 a Beaver Creeku 2015. "Na to, z jakých pocházím hor a jaké jsem měla zázemí, tak to vůbec není špatné. Jsem na sebe hrozně pyšná. K tomu ještě jedna z olympijských her. I to, jak dlouho se držím ve světové špičce. To všechno mi dává krásný pocit, bude se mi docela těžko odcházet," řekla Strachová.

Za dva roky na další světový šampionát už nepojede. "Dneska to bylo určitě poslední mistrovství světa," ujistila. Otázkou je, zda si kariéru prodlouží o sezonu a pojede za rok na olympiádu do Pchjongčchangu. "Jestli budu pokračovat i v další sezoně, se rozhodnu na přelomu března a dubna," řekla Strachová.