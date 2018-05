Berlín - Stovky policistů dnes zasahovaly v registračním středisku pro uprchlíky v Ellwangenu na jihozápadě Německa. Přišli si tam mimo jiné pro neúspěšného žadatele o azyl, jehož na začátku týdne ubránil dav obyvatel centra před policisty, kteří měli zajistit vyhoštění migranta. Při dnešním zásahu bylo nejméně 12 lidí zraněno a podle informací agentury DPA bylo několik mužů vzato do vazby. Policie údajně našla a identifikovala i hledaného muže z afrického Toga.

Třiadvacetiletý Tožan, kterého se v noci na pondělí nepodařilo vyhostit, má být spolu s dalšími 17 obyvateli uprchlického zařízení převezen do jiných přijímacích středisek, uvedla policie. Jde o muže, kteří podle policejních údajů v minulosti opakovaně v Ellwangenu podněcovali nepokoje.

"Taková opatření k oddělení strůjců nepokojů vedla už v minulosti k úspěšnému nastolení klidu v zemském registračním středisku," uvedla dnes policie v Aalenu. Dopadený muž z Toga má být na základě dublinské úmluvy poslán zpět do Itálie, kde poprvé vstoupil na území EU.

Při dnešním policejním zásahu utrpělo několik lidí zranění. Podle informací DPA vyskočilo několik uprchlíků z oken zařízení. Lehce zraněni byli také tři policisté, ale byli schopni pokračovat ve službě. Mnoho práce měli také příslušníci zdravotní služby, řekl na místě novinářům zástupce policie. Mluvčí potvrdil, že cílem je deportace Afričana.

Stovky policistů svezly do někdejšího armádního areálu brzy ráno policejní autobusy. Okolní ulice byly uzavřeny. Na místě byli i muži v ochranných oděvech.

V noci na pondělí žadatelé o azyl zabránili vykázání muže z Toga, jímž je podle médií jistý Yussif O. Policie musela svou akci přerušit, protože situace podle ní byla pro posádky policejních vozů příliš nebezpečná. Přibližně 150 až 200 uprchlíků údajně policejní vozy obklíčilo a dotíralo na policisty. Poté pohrozili útokem na policisty a vynutili si tak získání klíčů od pout muže určeného k deportaci. Tožan se poté schovával.

Podle policie má být dnešní zásah jasným signálem do budoucna. Šlo prý o to zabránit, aby v ostatních uprchlických zařízeních v Německu nevznikl dojem, že lze bez odporu zabránit vyhoštění, vysvětlil velitel zásahu Peter Hönle. "Pokud by se prosadil poznatek, že policii lze organizovanou převahou zahnat na útěk, mělo by to zničující důsledky," poznamenal Hönle.

Šéf německých policejních odborů Rainer Wendt podotkl, že i v budoucnu je třeba počítat s tím, že se větší skupiny lidí budou bránit vyhoštění a nezaleknou se ani použití násilí proti policii. Žadatelé o azyl podle něj zpravidla vědí, že stejně nemají šanci natrvalo zůstat v Německu. "Nemají tedy co ztratit a riskují všechno," dodal Wendt.

Ministr vnitra Horst Seehofer označil násilný odpor žadatelů o azyl vůči policii jako "facku do tváře" lidem, kteří dodržují zákony. Podle něj nesmí být pošlapáváno azylové právo.

Pondělní odpor migrantů vůči policistům dnes kritizoval také Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). "Lidé, kteří jsou po dlouhém čekání krátce před vyhoštěním, se nacházejí ve výjimečné situaci. To ale neospravedlňuje agresivní odpor vůči státoprávně přijatému rozhodnutí, a už vůbec ne násilí," uvedl UNHCR.

Muž, který tvrdil, že je hledaným Afričanem, poskytl vyjádření deníku Bild. "Policie se mě pokusila vyhostit už v únoru. Německo přece říká nám uprchlíkům 'Welcome' (Vítejte). Tolerují každého člověka," divil se muž.

Středisko v Ellwangenu bylo dějištěm sporů a bitek mezi jeho obyvateli už v minulosti. V lednu tam utrpělo zranění několik lidí. V současnosti tam přebývá zhruba 500 žadatelů o azyl převáženě z afrických zemí včetně Nigérie, Guineje a Kamerunu.