Plzeň - Stovky lidí se v Plzni přišly rozloučit s vojákem Patrikem Štěpánkem, který zahynul v Afghánistánu při útoku sebevražedného atentátníka. Smuteční obřad s vojenskými poctami začal přeletem letadel, zádušní mši sloužili vojenští kaplani. Čtyřiadvacetiletý Štěpánek byl jedním ze tří českých vojáků, kteří padli 5. srpna v Afghánistánu při teroristickém útoku. Pietního aktu se zúčastnil i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Před kostel Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí na Slovanech přišlo vzdát padlému vojákovi poslední hold kolem 300 lidi. Náměstí bylo celou dobu otevřené, a to i pro automobilovou dopravu.

Po 40minutovém obřadu vynesli vojáci bílou rakev bez květin do pohřebního vozu před kostel. Po třech výstřelech čestné salvy, státní hymně a rozloučení s nejbližšími dodávka odjela.

Zástupce ředitele Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni Bohumil Svoboda uvedl, že Štěpánek na škole maturoval v oboru telekomunikace v roce 2014. Pamatuje si ho jako slušného a energického chlapce. "Je to něco strašného. Mám syna vojáka, je sám jsem bývalým vojákem. Tohle se mě srdečně dotýká. Je to hrdina," uvedl.

Podle vojenského kaplana Vladimíra Moravce šlo o církevní pohřeb doplněný o vojenské pocty. Rodina si zvolila dva vojenské kaplany, neboť byli rovněž z Československé církve husitské. Přála si zpopelnění a uložení v rodinné hrobce. "Bylo to velmi emotivní. I když ty vojáky osobně neznáte, tak se vás to osobně dotýká, protože to byli byli kolegové z jedné brigády," uvedl Moravec.

Před kostelem v parku postávalo v dresech asi deset přátel padlého vojáka z týmu amerického fotbalu Pilsen Patriots. "Pamatuji si ho jako tichého kluka, který se moc neprojevoval. Co se mu řeklo, to udělal pořádně a naplno. Už v té době jsme věděli, že ho zajímá armáda a ta vyhrála," řekl jeden z nich. Václav Toman ze Svazu letců ČR dodal, že si velmi cení těžkou službu českých vojáků v Afghánistánu. "Dělají to v zájmu státu a chrání vlastně nás všechny," dodal.

Při teroristickém útoku v Afghánistánu zemřeli kromě Štěpánka také Kamil Beneš a Martin Marcin. Poslední rozloučení s Marcinem se uskutečnilo v úterý v Chomutově, Beneš byl pohřben ve čtvrtek v Hluboké nad Vltavou. Všichni tři sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře. Prezident Miloš Zeman vojáky 28. října in memoriam vyznamená medailí Za hrdinství.

Na kontu mimořádné sbírky ve prospěch rodin padlých vojáků v Afghánistánu je již téměř osm milionů korun. ČTK to dnes sdělil Jindřich Plescher z tiskového oddělení generálního štábu. Od čtvrtečního dopoledne tak ve sbírce Vojenského fondu solidarity přibylo zhruba 900.000 korun. Pomoct rodinám tří padlých vojáků se chystají také chrudimští výsadkáři, kteří na začátku září uspořádají tradiční charitativní běh. Vybrané peníze pošlou na konto sbírky.