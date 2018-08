Chomutov - Stovky lidí se dnes přišly na náměstí 1. máje v Chomutově rozloučit s Martinem Marcinem, jedním z trojice vojáků padlých 5. srpna v Afghánistánu. Pohřeb s vojenskými poctami zahájil v poledne přelet letounů Alca nad chomutovským náměstím. Před kostelem sv. Ignáce z Loyoly na náměstí 1. máje se shromáždilo asi 300 lidí. Mezi nimi byli Marcinovi přátelé i příbuzní, vojáci a další. Mnozí přinesli květiny nebo zapálili svíčky na pietním místě před kostelem.

Mezi hosty smutečního obřadu byl i náčelník generálního štábu Aleš Opata, ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nebo chomutovský primátor Marek Hrabáč (ANO).

Před kostelem stála během celého obřadu čestná stráž. Když vojáci vynášeli rakev, zazněla čestná salva a mimo jiné také česká hymna. I do pohřebního vozu s Marcinovou rakví pokládali někteří lidé květiny. "Bylo to velmi dojemné. I když jsem Martina osobně neznal, stal jsem se součástí toho příběhu. Vojáci si uvědomují, že je riziko, že na misi zemřou, ale připravit se na to nedá. Všichni odjíždějí s tím, že se vrátí domů," řekl novinářům vojenský kaplan Vladimír Moravec.

Pohřbu se na přání rodiny neúčastnila média. Prostor před kostelem proto zaplnily novinářské štáby, náměstí bylo uzavřeno pro vjezd automobilů.

Na pomoc rodinám padlých vojáků vypsal Vojenský fond solidarity charitativní sbírku. Každý den na ni lidé pošlou několik set tisíc korun. Aktuální stav sbírky k dnešnímu dni je podle Jindřicha Pleschera z tiskového oddělení generálního štábu šest milionů korun.

Afghánský útočník se v blízkosti českých vojáků odpálil, když byli na pěší hlídce nedaleko Bagrámu. Všichni tři sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře. Ministr obrany Metnar je minulý týden povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků a vyznamenal je Křížem obrany státu, což je nejvyšší vyznamenání, které ministr může udělit.

V hlídce bylo šest vojáků, zbylí tři byli zraněni, ani jeden není v ohrožení života.

Pohřeb Kamila Beneše se bude konat ve čtvrtek v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, kde Beneš bydlel. Pohřeb třetího padlého, Patrika Štěpánka se uskuteční v pátek ve 13:00 v Plzni.

Vojáci zranění při útoku na Čechy jsou mimo ohrožení života

Jeden z afghánských vojáků zraněných při sebevražedném útoku, během kterého zemřeli tři čeští vojáci, byl propuštěn z nemocnice. Americký voják byl převezen do nemocnice v německém Ramsteinu, kde má americká armáda základnu. V nemocnici je i druhý afghánský voják. Ani jeden z nich není v ohrožení života. ČTK to dnes řekl Jindřich Plescher z tiskového oddělení generálního štábu.

Na hlídku, ve které bylo šest spojeneckých vojáků, zaútočil sebevražedný atentátník v neděli 5. srpna. Tři čeští vojáci Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek zemřeli na místě, o zbylé vojáky se nejprve postarali čeští zdravotníci. Posléze jim byla poslána pomoc ze základny Bagrám, na kterou byli následně přepraveni. Americký voják byl později převezen na základnu Ramstein do Německa.

Čeští vojáci mají na starosti ochranu spojenecké bagrámské základny. Vyjíždějí do asi dvacetikilometrového okolí, kde kontrolují například dřívější povstalecká odpaliště raket nebo získávají od místních obyvatel zpravodajské informace. Od útoku zatím mimo základnu nevyjíždí. Podle české armády jsou na opětovné nasazení od minulého týdne připraveni. Čekají nyní na povolení od vrchního velitele amerických a spojeneckých sil v Afghánistánu armádního generála Johna Nicholsona.

Okolnosti útoku jsou podle Pleschera i nadále vyšetřovány.