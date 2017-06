Stovky cínových vojáčků v oblecích z různých válek a bojišť včetně vojenské techniky mohou vidět návštěvníci výstavy (na snímku z 8. června) na zámku v Duchcově na Teplicku. Řada kousků je jedinečných, některé postavičky přesně kopírují skutečné vojáky včetně odhodlání nebo hrůzy v očích. Výstava bude otevřena do 3. září.

Duchcov (Teplicko) - Stovky cínových vojáčků se zbraní v ruce, na koni, v tanku či sedle jsou k vidění na duchcovském zámku, kde dnes začíná 23. ročník Casanovských slavností. Ve vitrínách může být až 2000 postaviček, jejich majitel je všechny ani nepočítal, další tisíce má doma. Práci mistrů modelářů si mohou zájemci prohlédnout do 3. září.

Cínový vojáček na pochodu je název výstavy, na kterou vozil majitel exponáty čtyři dny. "Jsou to sice miniatury, ale o to bedlivěji se o ně musí pečovat," řekl ČTK sběratel Zdeněk Klement, který se svými cínovými svěřenci tráví denně minimálně dvě až tři hodiny. "Musí se čistit, oprašovat," řekl Klement. Vojáčky, mezi nimiž jsou i vojandy, prý bere jako rodinu. "Ale ještě si s nimi nepovídám," poznamenal.

V prostorách galerie Giacomo spatří návštěvníci defilé uniforem a vojenské techniky od starověku až do 20. století. Vojáčci jsou instalováni do zajímavých kompozic a dioramat, inspirovaných téměř všemi historickými epochami a největšími válečnými konflikty v dějinách. "Lidé uvidí spoustu figurek od starověkého Řecka do druhé světové války. Nejmenší měří dva centimetry," řekl sběratel, který se věnuje výhradně evropské historii. Samurajové tak na výstavě chybí, pod sklem je ale spousta křižáckých rytířů, kozáků, mušketýrů.

Pozornému oku neuniknou historické osobnosti, jako aténský politik a vojevůdce Aristeidés či spartský princ Pausaniás, makedonský dobyvatel Alexandr Veliký, francouzský císař Napoleon a další. Výstavu doprovází obrazová dokumentace a množství doplňků.

Vojáčci jsou soudobého provedení. Sběratel si je nechává od modelářů sestavovat a dotvářet. Vlastní i ty historické. "Ale to jsou hračky, na rozdíl od těch tady, ty na hraní nejsou," řekl Klement.

V době konání výstavy se na konci července uskuteční i mezinárodní modelářský festival Dux - Duchcov 2017 s výstavou modelů v konírně zámku Duchcov. Samotné Casanovské slavnosti, nazvané podle svůdce, jenž na zámku strávil poslední léta života, potrvají do soboty.