Praha - Při dubnovém půlmaratonu, květnovém maratonu a červnové štafetě vyrazí na trať v hlavním městě 856 závodníků se žlutou stužkou. Budou mezi nimi vězni, bývalí odsouzení, dozorci a řada dalších běžců, kteří chtějí svou podporou projektu Yellow Ribbon Run upozornit na obtížnou zaměstnatelnost lidí s trestní minulostí. Celou maratonskou trasu, tedy přes 42 kilometrů, se rozhodlo zdolat šest současných vězňů a jeden již propuštěný. Organizátoři akce to uvedli na tiskové konferenci.

Do projektu se letos zapojilo 20 z 35 českých věznic. Motto běhu se žlutou stužkou zní "uteč předsudkům". Právě předsudky kladou podle odborníků propuštěným vězňům překážky na jejich cestě k poctivému životu - zvlášť pokud se nenajdou zaměstnavatelé, kteří jim dají příležitost.

"Lidé opouštějící vězení si trest odpykali a teď jsou zase na startovní čáře. Dát jim šanci na práci a nový start pro ně znamená často jedinou možnost, jak začít znovu," řekla k tomu ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková, která českou podobu projektu Yellow Ribbon Run iniciovala. Doplnila, že tentokrát se do běhu zapojí i některé oběti trestné činnosti, které projekt podporují.

Přímo ve Světlé se připravuje dvacítka odsouzených a zhruba stejný počet zaměstnanců na štafetu o délce 4 x 5 kilometrů. "Je to relax i očista od těžké práce. Teď v zimě je ale těžší trénovat, protože jsme na Vysočině zapadli sněhem," popsala ředitelka. V areálu mají vězenkyně k dispozici okruh dlouhý 350 metrů, dozorci je ale berou běhat i ven do přírody. Mezi běžkyněmi je také odsouzená Marie, která se do vězení dostala jako závislá na drogách. "Jsem za to ráda, zachránilo mi to život," řekla dnes novinářům ke svému uvěznění.

Mariina vrstevnice Sandra, která se loni zapojila do štafety ještě jako vězenkyně, se letos přidá už jako propuštěná. S běháním pokračuje i po odchodu z vězení. "Mohla jsem najednou běžet, kam chci, kdy chci a s kým chci. Člověk při běhu pocítí svobodu," uvedla k tomu, proč u sportu zůstala.

Běhá i Milan, který si v minulosti odpykal trest za násilnou trestnou činnost a nyní se živí jako operátor. Zatímco loni běžel desetikilometrový úsek štafety, letos si troufne na maraton a také na extrémní závod Krakonošova stovka. Dnes přijel z Kladna do Prahy, aby si v rámci Yellow Ribbon Runu vyzkoušel společně s vybranými vězni a podporovateli projektu odborně vedený běžecký trénink složený z výklusu, běžecké abecedy, samotného běhu a závěrečného strečinku.

Organizátoři akce upozornili, že jen za loňský rok bylo z věznic propuštěno 10.271 lidí se záznamem v rejstříku trestů. Většina firem přitom po uchazečích o zaměstnání vyžaduje výpis z rejstříku, přičemž převažují ty, které zájemce se záznamem vůbec nezaměstnají. Z propuštěných vězňů tak má podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří chtějí pracovat.