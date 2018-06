Před pražským Autoklubem ČR byla 13. června 2018 k vidění historická vozidla, která odtud ráno 14. června odstartují na první etapu Vzpomínkové jízdy historických vozidel 1000 mil československých do Bratislavy. Cíl závodu bude 16. června před Národním technickým muzeum v Praze. Akci pořádá Veteran Car Club Praha ve spolupráci s technickým muzeem při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Na snímku je vůz Aero.

Před pražským Autoklubem ČR byla 13. června 2018 k vidění historická vozidla, která odtud ráno 14. června odstartují na první etapu Vzpomínkové jízdy historických vozidel 1000 mil československých do Bratislavy. Cíl závodu bude 16. června před Národním technickým muzeum v Praze. Akci pořádá Veteran Car Club Praha ve spolupráci s technickým muzeem při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Na snímku je vůz Aero. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Téměř stovka veteránských vozů dnes ráno v centru Prahy odstartovala do závodu 1000 mil československých. Účastníci absolvují trasu z Prahy do Bratislavy a zpět a svou jízdou připomenou slavný automobilový závod ze 30. let minulého století. Cíl závodu je naplánován v sobotu kolem 17:00 před Národním technickým muzeem.

Drtivá většina z celkem 96 přihlášených vozů, které se retro jízdy letos zúčastní, je podle mluvčího akce Adama Duška předválečných. Na startovní listině je mimo jiné osm vozů Bugatti nebo sedm automobilů Lagonda.

Jedním z účastníků je také Václav Dostálek z Turzovského veterán klubu ze Slovenska, který na cestu vyjel se svým vozem Praga Baby z roku 1936. Retro jízdy se zúčastnil již loni a byla to podle něj náročná zkušenost nejen pro jeho automobil, ale i pro něj samotného. "Tehdy jsem před Bratislavou myslel, že skončím, ale nakonec jsem dojel až do Prahy. Byla to ale skvělá zkušenost, proto vyrážím i letos," řekl.

Poprvé naopak přijel majitel Bugatti 57 z roku 1934 Vladislav Novák z Uherského Hradiště. K cestě se rozhodl mimo jiné kvůli oslavám stého výročí vzniku Československa, uvedl. Právě této příležitosti je letošní ročník závodu věnovaný, což podle pořadatelů přilákalo rekordní počet účastníků.

Retro jízda pořádaná Veteran Car Clubem Praha každoročně od roku 2015 obnovuje tradici slavného automobilového závodu ze 30. let minulého století. Rychlostní závod cestovních automobilů se konal na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha - Bratislava - Praha a účastníci ji absolvovali dvakrát, celkově tedy téměř 1600 kilometrů. Jak poznamenal viceprezident Autoklubu ČR František Čečil, organizátoři se před 90 lety inspirovali italskými závody a 1000 mil československých byl podle něj jediný závod tohoto druhu ve střední Evropě.

O úrovni historických závodů vypovídají podle kurátora automobilové sbírky Národního technického muzea Petra Kožíška tehdejší jízdní průměry vítězů. "Absolutně nejrychlejší na této trati byl vítěz druhého ročníku Jindřich Knapp na voze Walter Standard S, který celý závod ujel průměrem téměř 104 kilometrů v hodině," řekl.

Pořadatelé se pokoušeli závod obnovit už v 70. letech, v současnosti se akce pořádá jako připomínková retro jízda.