Více než stovka příznivců běžeckého lyžování vyrazila 27. ledna ráno z Kraslic na 48. ročník přejezdu Krušných hor. Přes 100 kilometrů dlouhou trasu přes německé a české pohoří do Chomutova absolvují během tří dnů. Na snímku je skupina, která se chystá na trať v německém Mühlleithenu.

Více než stovka příznivců běžeckého lyžování vyrazila 27. ledna ráno z Kraslic na 48. ročník přejezdu Krušných hor. Přes 100 kilometrů dlouhou trasu přes německé a české pohoří do Chomutova absolvují během tří dnů. Na snímku je skupina, která se chystá na trať v německém Mühlleithenu. ČTK/Kubeš Slavomír

Kraslice (Sokolovsko) - Více než stovka příznivců běžeckého lyžování vyrazila dnes ráno z Kraslic na tradiční přejezd Krušných hor. Přes 100 kilometrů dlouhou trasu z německého Mühleithenu do Chomutova absolvují během tří dnů. Účastníky již 48. ročníku běžkařské akce čekají na většině trasy optimální podmínky. Nejnáročnější je pro ně v posledních letech zajištění bezpečného přejezdu přes Klínovec, kde je aktuálně v plném proudu sjezdařská sezona. ČTK to řekl jeden z organizátorů letošního ročníku Ladislav Zoubek.

Během prvního dne povede nadšence bílá stopa přes Bublavu opět na německou stranu hranice. Zpátky do Čech se vrátí téměř až před Horní Blatnou, kde budou poprvé nocovat. "Zítra budeme pokračovat na Boží Dar a do Měděnce, kde máme druhý nocleh. Poslední úsek je z Měděnce do Chomutova Bezručovým údolím. Je to nádherný dvanáctikilometrový sjezd. Když je sníh jako teď nebo byl loni, tak je to úžasný závěr. Člověk si tam i odpočine," popsal Zoubek.

Za 48 let ale zažili pořadatelé i ročníky, kdy sníh nebyl nebo jen v nejvyšších polohách. Tehdy museli účastníci vzít běžky na rameno a nazout pohorky. "V roce 2014 a 2015 sníh opravdu skoro nebyl. První rok jela jedna polovina na běžkách a strašně to odřeli. A druhá polovina šla pěšky spodní variantou magistrály přes Nové Hamry. A ten další rok jsme si to otočili," vzpomínal Zoubek. I pěšky ale nadšenci každý den absolvovali 30 až 35 kilometrů dlouhou trasu.

Na přejezd Krušných hor se do Kraslic každoročně sjíždějí běžkaři nejen z Karlovarského kraje, ale i dalších regionů. Od roku 1973 je navíc přejezd tradičně s mezinárodní účastí. "Skupina osmi přátel ze Saska patří každý rok mezi první přihlášené," doplnil organizátor.

Díky dostatku přírodního sněhu mají běžkaři v Krušných horách ideální podmínky, strojově upravovány jsou pravidelně desítky kilometrů tras.