Dublin - Rocková skupina Rolling Stones dnes zahajuje letošní část turné po Evropě, které začalo už loni na podzim. První letošní vystoupení má večer na programu v Dublinu a svou šňůru koncertů završí 8. července ve Varšavě. V jeho rámci zahraje 4. července také v Praze. Jde o součást turné pod názvem Bez filtru (No filter), které rockeři v září zahájili v Hamburku a následně z něho odehráli 13 večerů v západoevropských městech.

"Stouni" v podání Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood odehrají nejvíce koncertů v Británii, kde svoje fanoušky obšťastní hned osmkrát. Dvakrát vystoupí v Německu a ostatní země, Irsko, Francie, Polsko a Česko se budou muset spokojit jen s jedním hudebním představením.

Skupina vystoupí hlavně na velkých sportovních stadionech, mimo jiné na olympijském stadionu v Londýně, manchesterském stadionu Old Trafford, stadionech Murrayfield v Edinburghu a Vélodrome v Marseille či aréně Mercedes-Benz ve Stuttgartu.

Kromě koncertu v Praze, který se uskuteční na letišti v Letňanech, budou mít zájemci z Česka nejblíže na hudební akce na olympijském stadionu v Berlíně a národním stadionu ve Varšavě.

Kapela svým fanouškům - podobně jako během podzimní části svého turné, které navštívilo tři čtvrtě milionu nadšenců - nabídne opět na 14 koncertech řadu hitů včetně například písně Satisfaction.

Kapelu Rolling Stones proslavily hity jako je Angie, Wild Horses, Memory Motel, Honky Tonk Women, nebo (I Can't Get No) Satisfaction. Jejich první album vyšlo v roce 1964. Největší popularity dosáhli Rolling Stones na přelomu 60. a 70. let s alby Beggar's Banquet (1968), Let it bleed (1969), Sticky fingers (1971), na kterém se poprvé objevilo slavné logo s jazykem, či Exile On Main Street (1972).

Po sólových ambicích a sporech v 80. letech se skupina vrátila v roce 1989 s deskou Steel Wheels a odstartovala opět velmi úspěšná 90. léta. Během kariéry trvající více než půl století vydala kapela na tři desítky desek. Ta poslední z předloňského roku nese název Blue & Lonesome.

"Stouni" jsou populární po celém světě a Česko není výjimkou. Poprvé zde hráli už v roce 1990. Tehdy se kapela setkala i s prezidentem Václavem Havlem, který zpravidla nechyběl ani na dalších vystoupeních Rolling Stones, koncert v létě 2003, který se konal půl roku po jeho odchodu z Pražského hradu, dokonce osobně uvedl. Celkem kapela vystoupila v Česku již pětkrát.