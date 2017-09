Praha - Pouze hokejisté Chomutova a Sparty budou v úterním 3. kole extraligy hájit stoprocentní bilanci. Oba shodně v arénách soupeřů - Piráti v Pardubicích, Pražané na ledě Vítkovic. Bez porážky, ale s bodovou ztrátou je i Kometa Brno, kterou čeká duel s Mladou Boleslaví. Na chvostu je s nulou překvapivě Hradec Králové, jenž míří do Litvínova, a také Olomouc. Hanáci se představí v Plzni.

Pardubičtí otevřeli bodové konto výhrou 2:0 ve Zlíně. "Škoda, že jsme doma ztratili body se Spartou, moc jsme chtěli vyhrát. Tento nezdar jsme si vynahradili ve Zlíně. Zápasy potvrdily, že v celé sezoně to bude boj o každý kousek ledu a výsledky budou těsné. Všechna mužstva jsou vyrovnaná," uvedl trenér Miloš Holaň. "Celá hra Chomutova se zakládá na výborném výkonu gólmana Jána Laca a dobré defenzivě. Piráti čekají na brejky, mezi jejich klíčové hráče bych zařadil Michala Vondrku. Nejen na něj si musíme dát veliký pozor," dodal Holaň.

Semifinalista minulé sezony Chomutov povedený start nepřeceňuje. "Chtěli jsme do ligy vstoupit nejlépe, co to půjde, což se povedlo. Jsou to ale jen dva zápasy z dvaapadesáti. Vůbec nic to neznamená. Pro nás je nejdůležitější dostat ty čtyři celky pod sebe. To je náš prvotní cíl," připomněl útočník Michal Poletín.

Vítkovičtí se v třetím kole těší na atraktivní duel se Spartou, kterou v minulém ročníku ve všech čtyřech případech dokázali porazit. Ostravský tým si může věřit i díky relativně dobrému startu, v němž vytěžil čtyři body. "Víme, že nás čeká asi jeden z největších favoritů na titul, který navíc předešlé dva zápasy vyhrál, a podle toho také k zápasu musíme přistoupit, ale na druhé straně nechceme být pasivní. My jsme doma a my chceme být těmi, kdo uspějí," řekl vítkovický kouč Jakub Petr.

Sparta dvakrát vyhrála o gól. "Z prvních dvou utkání máme plný počet bodů hlavně díky tomu, že jsme předvedli dobrý týmový výkon, bylo to hodně o bojovnosti a ukázali jsme charakter. V tom musíme pokračovat, protože proti Vítkovicím to bude zase hodně těžký zápas. Mají silné mužstvo a doma hrají velice dobře. My ale chceme pokračovat v bodové sérii na startu sezony," prohlásil útočník Miroslav Forman.

Kometa vykročila za obhajobou dvěma výhrami a úspěšnou sbírku se pokusí rozšířit o další zisk proti Mladé Boleslavi. "Před skvělými domácími fanoušky chceme vyhrát. K tomu potřebuje produkovat naši hru, být hodně na kotouči a diktovat tempo. Hru soupeře jsme si rozebrali. Důležité bude se vyvarovat slabších začátků, které nás trápí v posledních zápasech," uvedl trenér Kamil Pokorný, který bude postrádat zraněného kapitána Čermáka.

Mladá Boleslav má zatím jen bod z úvodního vystoupení v Jihlavě. "Samozřejmě to není úplně ideální začátek, do Brna by se nám určitě jelo lépe se čtyřmi nebo šesti body, ale taková je realita. Pořád se jedná o začátek soutěže, ale rozhodně si to nesmíme nechat utéct," uvedl v rozhovoru pro klubový web útočník Tomáš Knotek.

Litvínov napravil debakl 1:5 z Plzně dobrým výkonem proti Liberci. Vytáhnout se chce i na Hradec Králové, který jako jeden z největších favoritů soutěže zatím nebodoval.

"Ani jeden zápas jsme nezvládli, jak jsme měli," zlobil se trenér Mountfieldu Václav Sýkora. "Předržujeme puky, málo bruslíme a asi to hrajeme moc profesorsky. Takhle to dál nejde, takhle od každého dostaneme rychtu. Musíme se chytnout za rypák a začít fárat hned v Litvínově," zdůraznil kapitán Východočechů Jaroslav Bednář.

Liberec doplatil v neděli v Litvínově na 14 dvouminutových trestů. Při porážce 0:2 dostal obě branky v oslabení. "Rozhodně tam byly zákroky, které nemůže tým, jenž chce vyhrát zápas, dělat. Neříkám, že všechny, ale bylo jich tam dost," řekl kouč Filip Pešán. "Když budeme poctivě pracovat, další výhry přijdou. Ale nesmí se už opakovat takový počet vyloučených," uvedl brankář Roman Will.

Zlín po výhře ve Vítkovicích odevzdal v neděli doma všechny body Pardubicím. "Pokusíme se tento výpadek nahradit v Liberci. I když víme, že nás čeká velice těžký soupeř. Pokud zlepšíme koncovku a zopakujeme výkon z Vítkovic, tak máme naději na úspěch," řekl trenér Zlína Robert Svoboda, který kromě zraněných Honejska a Klhůfka nemůže počítat ani s obráncem Noskem, jenž si poranil rameno a bude chybět minimálně dva měsíce.

Plzeň po výhře nad Litvínovem dostala pět branek v Třinci. Doma chce ale znovu uspět. O to více, že Olomouc do sezony nakročila levou nohou a dvě porážky tým hned na startu dostaly do nezáviděníhodné situace. "Žádnou nervozitu si nepřipouštíme. Samozřejmě jsme věřili v lepší start, ale výkon proti Vítkovicím nebyl špatný. Věříme, že s touto hrou body přijdou," řekl olomoucký trenér Jan Tomajko.

Extraligový nováček z Jihlavy se netají cílem navázat na domácím ledě na páteční výhru nad Boleslaví. "Třinec je kvalitní soupeř, má v kádru silné individuality. Potrápil v prvním kole obhájce titulu Kometu. Pokusíme se vynahradit si zklamání po nedělní nešťastné prohře na Spartě, kde jsme odvedli solidní výkon. Věřím, že na domácím ledě ještě zlepšíme koncovku," poznamenal trenér Jihlavy Petr Vlk.

Třinci už v úvodním týdnu soutěže vypadli tři hráči. Do Jihlavy, kde se Oceláři představí po více než 12 letech, s týmem nepojedou zranění Krajíček, Hrňa ani Petružálek. "Ještě čekáme na přesnější diagnózu, ale tento týden s nimi určitě nepočítáme. Ale věřím, že jejich posty zacelíme, kádr máme široký a další hráči si mají možnost říct o místo v sestavě. Jihlava bude velice houževnatý soupeř, čekáme náročný zápas," řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

Statistické údaje před úterním 3. kolem hokejové Tipsport extraligy:

HC Dynamo Pardubice (7.) - Piráti Chomutov (1.).

Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport).

Nejproduktivnější hráči: Martin Kaut, David Tomášek oba 2 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) - Michal Vondrka 2/3 (0+3).

Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl průměr 1,50 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,44 procenta a jednou udržel čisté konto - Ján Laco 1,50 a 94,83.

Zajímavosti:

- Chomutov díky výhrám nad Olomoucí 4:2 a v Mladé Boleslavi 2:1 ještě neztratil ani bod.

- Dynamo se pokusí o první body v sezoně doma, kde na úvod prohrálo se Spartou (2:3). V neděli si spravilo si chuť výhrou ve Zlíně (2:0).

- Pardubice vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů s Piráty, ale naposledy s nimi v únoru prohrály doma 4:7.

- Pardubický obránce Marek Trončinský ve středu oslaví 29. narozeniny.

HC Vítkovice Ridera (5.) - HC Sparta Praha (2.).

Začátek zápasu: 17:30.

Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 2/3 (1+2) - Lukáš Klimek 2/3 (0+3).

Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 1,97 a 92,45 - Sami Aittokallio 2,50 a 90,57.

Zajímavosti:

- Sparta po vítězstvích v Pardubicích 3:2 i doma s Jihlavou 4:3 zůstává bez ztráty.

- Vítkovice v obou zápasech sezony bodovaly, po domácí prohře se Zlínem 1:2 v prodloužení vyhrály v Olomouci 4:2.

- Ostravané porazili Spartu v minulé sezoně ve všech čtyřech zápasech, z toho dvakrát uspěli v nastavení.

- Sparťanský obránce Jan Piskáček dnes slaví 28. narozeniny, vítkovickému útočníkovi Rastislavu Dejovi bude v úterý 29 let.

HC Škoda Plzeň (6.) - HC Olomouc (13.).

Začátek zápasu: 17:30.

Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 2/3 (1+2) - Tomáš Houdek, Jan Knotek oba 2/2 (1+1).

Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,52 a 90,74 - Branislav Konrád 4,00 a 81,82.

Zajímavosti:

- Olomouc čeká na první zisk v sezoně, prohrála shodně 2:4 v Chomutově i doma s Vítkovicemi.

- Plzeň se pokusí navázat na úvodní domácí výhru nad Litvínovem (5:1), v neděli podlehla v Třinci 2:5.

- Olomouc vyhrála v minulém ročníku nad Plzní tři ze čtyř zápasů, v obou duelech v Plzni slavila v nastavení.

HC Dukla Jihlava (10.) - HC Oceláři Třinec (4.).

Začátek zápasu: 17:30.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Jiránek 2/2 (2+0) - Tomáš Marcinko 2/5 (4+1).

Statistiky brankářů: Jakub Škarek 3,44 a 88,71 - Šimon Hrubec 2,88 a 90,77.

Zajímavosti:

- Dukla se bude snažit po úvodním vítězství nad Mladou Boleslavi 4:3 v prodloužení znovu před vlastním publikem uspět. V neděli nováček prohrál na ledě Sparty těsně 3:4.

- Oceláři zatím v obou duelech bodovali, po porážce na hřišti mistrovské Komety Brno 4:5 po samostatných nájezdech vyhráli doma nad Plzní 5:2.

- Jihlava při předešlé účasti v extralize v sezoně 2004/05 prohrála s Oceláři všechny čtyři zápasy a získala jediný bod.

HC Verva Litvínov (9.) - Mountfield Hradec Králové (14.).

Začátek zápasu: 17:30.

Nejproduktivnější hráči: Martin Hanzl 2/2 (0+2) - Rudolf Červený, Bedřich Köhler oba 2/1 (1+0).

Statistiky brankářů: Michael Petrásek 2,50, 92,42 a jednou udržel čisté konto - Jakub Sedláček 4,29 a 81,08.

Zajímavosti:

- Litvínov po úvodní porážce v Plzni 5:1 zabral v neděli doma proti Liberci a vyhrál 2:0.

- Hradec Králové po prohrách v Liberci 0:3 a doma s Kometou Brno 2:4 zůstává bez bodu. V součtu s porážkami s Nottinghamem doma 2:4 i venku 3:4 v prodloužení a na ledě TPS Turku 1:3 v Lize mistrů neuspěl v pěti soutěžních zápasech za sebou.

- Litvínov se s Mountfieldem utkal letos ve čtvrtfinále a prohrál 1:4 na zápasy. Hradec Králové vyhrál v play off na severu Čech oba zápasy a v obou duelech v Litvínově v základní části v minulé sezoně prohrál v nastavení.

- Vervu čeká druhý ze série tří zápasů za sebou v domácím prostředí, následně ještě v neděli přivítá Olomouc.

- Hradecký brankář Jaroslav Pavelka v úterý oslaví 24. narozeniny.

HC Kometa Brno (3.) - BK Mladá Boleslav (12.).

Začátek zápasu: 18:00.

Nejproduktivnější hráči: Martin Erat 2/4 (0+4) - Oldrich Kotvan 2/2 (0+2).

Statistiky brankářů: Marek Čiliak 2,88 a 89,83 - Brandon Maxwell 2,98 a 86,96.

Zajímavosti:

- Mistrovské Brno si drží v nové sezoně neporazitelnost - doma zdolalo Třinec 5:4 po samostatných nájezdech a v Hradci Králové vyhrálo 4:2.

- V extralize debutující trenér Patrik Augusta čeká na lavičce Mladé Boleslavi na první výhru. Středočeši prohráli v Jihlavě 3:4 v prodloužení a doma s Chomutovem 1:2.

- Kometa porazila Mladou Boleslav ve vzájemných zápasech doma pětkrát za sebou. Bruslařský klub naposledy uspěl v Brně na konci listopadu 2014, kdy vyhrál 3:2.

Bílí Tygři Liberec (8.) - Aukro Berani Zlín (11.).

Začátek zápasu: 18:00.

Nejproduktivnější hráči: Adam Jánošík, Jan Ordoš, Filip Pyrochta všichni 2/2 (1+1) - Roberts Bukarts 2/2 (0+2).

Statistiky brankářů: Roman Will 1,02, 96,61 a jednou udržel čisté konto - Libor Kašík 1,48 a 93,48.

Zajímavosti:

- Bílí Tygři se pokusí navázat na úvodní domácí výhru nad Hradcem Králové (3:0). V neděli prohráli v Litvínově 0:2.

- Zlín na úvod sezony dokázal vyhrál na ledě Vítkovic 2:1 v prodloužení a následně v neděli doma podlehl Pardubicím 0:2.

- Liberec ve vzájemných zápasech se Zlínem pětkrát za sebou naplno bodoval při skóre 24:8. Berani naposledy uspěli v polovině ledna loňského roku, kdy doma vyhráli 2:1. V Liberci nebodovali čtyřikrát za sebou.