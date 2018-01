Plzeň - Fotbalista Luděk Pernica bude od příští sezony působit v Plzni, s níž dnes podepsal smlouvu na tři a půl roku. Sedmadvacetiletý stoper ale ještě stráví jarní část sezony na hostování v Jablonci, odkud ho vedoucí tým první ligy získal.

"Je to přestup, který by si přála většina fotbalistů v české lize. Těší mě, že si Viktoria vybrala z konkurence tuzemských stoperů zrovna mě. Budu se snažit nadále podávat co nejlepší výkony, abych dokázal, že si své místo ve Viktorii zasloužím," uvedl pro plzeňský web Pernica.

"Luděk je pro Viktorii typově vhodným stoperem, jenž splňuje všechny požadavky moderního fotbalu. Po vzájemné debatě jsme došli k závěru, že jarní polovinu sezony stráví v Jablonci, kde se rozehrál ke skvělým výkonům. Věříme, že se v budoucnu stane platnou součástí našeho týmu," dodal generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Velkým lákadlem pro Pernicu je možnost zahrát si Ligu mistrů. Plzeň po podzimu o 14 bodů vede ligu a vítěz nejvyšší soutěže s největší pravděpodobností projde přímo do nejprestižnější klubové soutěže.

"Bylo mým snem zahrát si někdy v kariéře Ligu mistrů a teď by se mi to mohlo podařit. Jsem rád za šanci, kterou mi Plzeň nabízí. Teď budu ještě pokračovat v Jablonci a udělám maximum pro to, abychom měli co nejúspěšnější sezonu," uvedl Pernica v tiskové zprávě jabloneckého klubu.

Kariéru začínal v Blansku, odkud ještě v dorosteneckém věku v roce 2000 přestoupil do Brna. V moravském celku působil do roku 2014, kdy zamířil do Jablonce. Na kontě má 165 ligových zápasů a 11 vstřelených branek.

Pernica se stal druhou zimní novou tváří Viktorie, před pár dny západočeský celek posílil útočník Tomáš Chorý.