Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let ve skupině 1 o postup na mistrovství Evropy: ČR - Chorvatsko, 23. března 2018 v Karviné. David Lischka z ČR.

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let ve skupině 1 o postup na mistrovství Evropy: ČR - Chorvatsko, 23. března 2018 v Karviné. David Lischka z ČR. ČTK/Ožana Jaroslav

Karviná - Pohádkové jaro prožívá dvacetiletý jablonecký stoper David Lischka. Poté, co se dokázal prosadit do základní sestavy rozjetého Jablonce, si vydobyl i nominaci do české jednadvacítky a v jejich barvách dnes jedním gólem pomohl k důležité kvalifikační výhře nad Chorvatskem.

Lvíčata potřebovala vyhrát, aby si uchovala naději na postup. Proti silným Chorvatům se jí to v Karviné pomohlo i díky Lischkově gólové trefě. "Je to krásné, takhle jsem si to vlastně přál. Pocházím odsud nedaleko, byl to můj první kvalifikační zápas a hned gól, a ještě na stadionu, kde jsem ještě na podzim působil. Nádhera, nádherné pocity," řekl novinářům Lischka, který v jednadvacítce po přípravném utkání absolvoval kvalifikační premiéru.

Rodák z Ludgeřovic u Ostravy a bývalý hráč Baníku ještě na podzim tu a tam nastupoval na hostování právě v Karviné. V zimě se vrátil do Jablonce a dokázal se prosadit do základní sestavy. Právě výkonem v utkání proti Baníku zaujal na tribuně sedícího kouče Vítězslava Lavičku natolik, že ho povolal na nadcházející kvalifikační dvojzápas.

A i proti Chorvatům prodal Lischka aktuální pohodu z klubu, který sbírá jednu výhru za druhou. "Pomáhá mi to, od toho se odvíjí všechno ostatní. V týmu je pohoda, nastoupil i Trávník a oba z toho těžíme," řekl Lischka.

Češi se nejen vítězstvím, ale i výkonem znovu zařadili do hry o postup. "Věděli jsme, o co hrajeme. Bylo to těžké, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Chorvati mají velkou ofenzivní sílu velkou, ale věděli jsme, co na ně hrát. Že musíme fungovat jako tým a to se nám dařilo. Byli jsme kompaktní, oni hrozili jen z těch krajních prostorů. A my jsme to uhlídali v šestnáctce," řekl Lischka.

V nové stoperské dvojici s teplickým Alexem Králem se mu hrálo dobře. "Sedli jsme si na hřišti. Komunikujeme spolu a myslím, že jsme to zvládli dobře," uvedl Lischka, kterého po utkání pochválil i kouč Lavička. "Odvedl kus dobré práce, nejen tím gólem, ale komplexním výkonem."

Češi musejí ve zbytku kvalifikace nabrat body, které poztráceli v úvodu. Hned příští týden by výhru s Chorvatskem potřebovali potvrdit v Řecku. "Jedeme pro tři body, co jiného. Doufám, že to zvládneme," usmál se Lischka.