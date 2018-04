Brusel - Vztahy Severoatlantické aliance a Ruska jsou nyní nejsložitější a nejnapjatější za řadu posledních let, připustil dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Den před tím, než se o postoji aliance k Rusku budou v Bruselu bavit spojenečtí ministři zahraničí, Stoltenberg doplnil, že právě nynější situace je argumentem pro pokračující snahy o "smysluplný dialog" s Moskvou. Aliance podle něj připravuje další jednání Rady NATO-Rusko, přesné datum ale ještě nebylo určeno.

Americká velvyslankyně při NATO Kay Bailey Hutchinsonová by jednání mezi NATO a Ruskem ještě před červencovým aliančním summitem uvítala, pokud by Rusko přistoupilo na otevřenou a produktivní diskusi. "Amerika jednání Rady NATO-Rusko podporuje ne proto, abychom si spolu jenom sedli, ale proto, abychom mohli vysvětlit, co nás znepokojuje, a vyslechnout si, z čeho mají obavy oni. Musí to být obousměrné," řekla novinářům.

Mezi důvody, proč je nyní situace mezi NATO a aliančním sousedem na východě tak napjatá, Stoltenberg zmínil útok nervovou látkou v jihoanglickém Salisbury, za nějž podle Londýna i spojenců nese Rusko velmi pravděpodobně odpovědnost. Západ na to už reagoval vypovězením řady ruských diplomatů; Moskva odpověděla recipročně a svou účast na útoku odmítá.

Stoltenberg hovořil také o trvajících kybernetických útocích připisovaných Rusku, o opakujících se ruských pokusech o vměšování do vnitřní politiky jiných zemí, o destabilizaci východní Ukrajiny či o ruské podpoře režimu prezidenta Bašára Asada v Sýrii.

"To vše vytvořilo situaci, kdy napětí je vyšší a vztahy mezi NATO a Ruskem složitější než tomu bylo po mnoho let. Ale to není argument proti dialogu, to je naopak argument pro dialog," poznamenal Stoltenberg.

Kdo přesně bude v pátek na jednání ministrů zahraničí bloku reprezentovat Spojené státy není zatím jasné, vyloučen ale není příjezd Mikea Pompea, dosavadního šéfa americké tajné služby CIA, o jehož schválení do funkce amerického ministra zahraničí by ještě dnes měl hlasovat Senát Kongresu USA. "Jeho pozice vůči Rusku je pozicí USA. Ruskými aktivitami jsme velmi znepokojeni," uvedla dnes americká diplomatka a také ona připomněla nové ruské kybernetické útoky či aktivity, které se snaží destabilizovat alianční země. "To nedopustíme. Amerika je odhodlána udržet alianci silnou. Naši spojenci také chtějí zachovat a posílit deštník vůči ruské agresi i mezinárodnímu terorismu," dodala Hutchinsonová.

Generální tajemník přitom považuje za významné zvládat stávající situaci s vyšší vojenskou přítomností a více vojenskými cvičeními tak, aby nedocházelo k nehodám a incidentům. Přesně z toho důvodu se podle Stoltenberga před týdnem sešel vrchní velitel aliančních sil v Evropě Curtis Scaparotti s šéfem ruského generálního štábu Valerijem Gerasimovem v ázerbájdžánském Baku.

Podoba vztahů NATO a Ruska právě také ve světle posledního dění kolem útoku nervovou látkou v Británii a vývoje v Sýrii bude prvním tématem pátečního jednání ministrů zahraničí aliance. Diskutovat se bude i o misi v Afghánistánu a o situaci na Blízkém Východě, kde NATO posiluje a mění svou výcvikovou misi v Iráku. Hovořit se má rovněž o vývoji kolem Íránu. Schůzka, která bude posledním ministerským jednáním ve stávajícím bruselském komplexu NATO před stěhováním do nových prostor, se má zabývat také spoluprací se zeměmi západního Balkánu.