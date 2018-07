Brusel/Washington - Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem příští pondělí v Helsinkách je správnou věcí, v době zvýšeného napětí je dialog potřeba. Novinářům to dnes řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Připomněl zároveň, že o nynějších napjatých vztazích západních zemí a Ruska se budou prezidenti a premiéři aliančních zemí bavit při večeři, která je součástí středečního programu bruselského summitu NATO. Trump před odletem do Evropy novinářům řekl, že zatím neví, zda je Putin přítel, nebo nepřítel, v každém případě je ale konkurentem.

"Je zásadní, že Severoatlantická aliance zůstane jednotná," poznamenal Stoltenberg na tiskové konferenci před středečním a čtvrtečním aliančním summitem. Generální tajemník NATO připomněl, že ve vztahu k Rusku sází aliance jednak na odstrašení, stejně významný je ale podle něj také pokračující dialog s Moskvou. Vztahy NATO a Ruska se výrazně propadly po ruské anexi Krymu v roce 2014 a kvůli ruskému přístupu ke krizi na východě Ukrajiny.

Stoltenberg dnes připomněl, že USA se výrazně podílí na posilování obrany východoevropských zemí - američtí vojáci jsou součástí nových mnohonárodních praporů, které aliance rozmístila na svém východním křídle. "Činy mluví silněji než slova," podotkl. Někteří diplomaté dávají před summitem NATO a schůzkou Trump-Putin v Helsinkách najevo obavy z toho, jaký přístup Trump vůči ruskému prezidentovi zvolí a zda budou jeho postoje skutečně odrážet dlouhodobou politiku zemí NATO.

Americký prezident dnes večer do Bruselu přicestuje poté, co do Evropy vyslal několik ostře formulovaných vzkazů o tom, že jsou to právě USA, které doplácejí na bezpečnost evropského kontinentu. Vyvolal tak dnešní podrážděnou reakci šéfa vrcholných schůzek EU Donalda Tuska, který svému jmenovci vzkázal, že v Afghánistánu spolu s americkými umírají i vojáci z Evropy a že by Trump měl mít na paměti, "kdo je jeho strategický spojenec a kdo je jeho strategický problém".

Stoltenberg dnes před novináři rozpory mezi USA a ostatními spojenci v NATO, týkající se kromě vojenských výdajů i rostoucí evropské nejistoty z nejasného amerického přístupu ke světovému dění, mírnil připomínkou, že rozpory mezi spojenci v alianci nejsou žádnou novinkou. "Jsou nesoulady a neshody, čekám je i na summitu. Ale jsem nadále přesvědčen, že NATO přesto zůstává páteří euroatlantické bezpečnosti," podotkl.