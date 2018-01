Innsbruck - Polský skokan na lyžích Kamil Stoch vyhrál i třetí závod Turné čtyř můstků a je krok od obhajoby titulu. V Innsbrucku jasně triumfoval i v dešti a zvítězil s náskokem skoro 15 bodů před Norem Danielem Tandem. Třetí skončil Němec Andreas Wellinger. Češi opět nebodovali.

Největší Stochův rival v Turné Němec Richard Freitag po skoku dlouhém 130 metrů neustál dopad a spadl. Po prvním kole byl dvaadvacátý, do druhého nenastoupil a odjel na vyšetření do nemocnice. V závodu tak skončil třicátý.

V čele Turné má Stoch 833,2 bodu a obrovský náskok 64,5 bodu (34 metrů) před Wellingerem. Jen zásadní výpadek v sobotu v Bischofshofenu by ho připravil o obhajobu, která se naposledy povedla Rakušanu Gregoru Schlierenzauerovi před pěti lety.

Navíc Stocha dělí výhra od toho, aby napodobil Němce Svena Hannawalda, který na přelomu let 2001 a 2002 jako jediný vyhrál Turné čtyř můstků bez porážky.

Stále vedoucí muž průběžného pořadí Světového poháru Freitag si podle trenéra po pádu stěžoval na bolest v boku. "Jsem rád, že to není koleno, ale samozřejmě je škoda, že tak skvělý skokan nemůže být odměněn," řekl Werner Schuster televizi ZDF a kritizoval rozhodčí, že v dešti závod pustili. "Už to bylo moc. Obával jsem se už v kvalifikaci a v těchto podmínkách se skákat nemělo," konstatoval.

Českým reprezentantům se znovu nedařilo, stejně jako v Ga-Pa se ani jeden z nich nedostal do finálové třicítky. V prvním kole vypadli Vojtěch Štursa i Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek a Roman Koudelka neprošli středeční kvalifikací.

Závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Innsbrucku:

1. Stoch (Pol.) 270,1 b. (130+128,5 m), 2. Tande (Nor.) 255,6 (129,5+125), 3. Wellinger (Něm.) 253,5 (133+126), 4. Stjernen (Nor.) 241,1 (125+127), 5. Damjan (Slovin.) 239,9 (127+120), 6. D. Kobajaši (Jap.) 239,4 (123+121,5), 7. Johansson (Nor.) 237,3 (124,5+123), 8. Eisenbichler 236,1 (128,5+117), 9. Leyhe (oba Něm.) 235,1 (123,5+119), 10. Hayböck (Rak.) 234,7 (123,5+122,5), ...41. Kožíšek 102,9 (115), 50. Štursa (oba ČR) 70,0 (98).

Průběžné pořadí Turné (po 3 ze 4 závodů): 1. Stoch 833,2, 2. Wellinger 768,7, 3. D. Kobajaši 765,7, 4. Tande a Kubacki (Pol.) oba 749,7, 6. Eisenbichler 749,3, ...34. Koudelka (ČR) 314,4, 35. Kožíšek 313,7, 45. Štursa 207,9.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 23 závodů): 1. Freitag (Něm.) 711, 2. Stoch 623, 3. Wellinger 509, 4. Tande 463, 5. D. Kobajaši 374, 6. Kraft (Rak.) 349, ...49. Štursa 3, 53. Koudelka 1.