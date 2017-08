Londýn - Středeční vítězství Karstena Warholma v běhu na 400 m překážek na mistrovství světa v Londýně nešokovalo jen atletický svět, ale i samotného norského mladíka. Krátce po doběhu musel novopečený šampion požádat jednoho z fotografů, aby ho štípl. Zaskočený fotoreportér agentury Reuters mu vyhověl.

Jednadvacetiletý Warholm ve finále zaskočil všechny favority rychlým začátkem a první pozici udržel i v závěrečné stovce. Stal se díky tomu prvním norským mistrem světa v atletice po 30 letech, čemuž sám nebyl schopen uvěřit.

"Co se to děje, fakt se to stalo?" ptal se Warholm jednoho z fotografů, kterým po triumfu pózoval s norskou vlajkou. I když ho fotograf ujistil, že skutečně vyhrál, nebyl ještě Nor spokojen. "Štípni mě," vyzval fotoreportéra, jenž mu vyhověl a štípl ho do ruky.

Až tehdy bývalý desetibojař Warholm uznal, že to, co prožívá, je skutečnost. "Jo, fakt se mi to nezdá," souhlasil a vydal se na čestné kolečko po stadionu s vikingskou helmou na hlavě.