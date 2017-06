Praha - Úvodní den Metronome Festivalu na Výstavišti v pražských Holešovicích vyvrcholil koncertem Stinga. Britský zpěvák a skladatel posluchačům, kterých se podle pořadatelů sešlo přibližně 14.000, nabídl především starší hity ze svých sólových alb i z období svého působení v kapele The Police. V Praze dnes zařadil i cover skladby Ashes to Ashes od Davida Bowieho. Na jevišti ho doprovodila kapela, v níž mimo jiné hrají jeho dlouholetý kytarista Dominik Miller, jeho syn Rufus a bubeník Josh Frees.

Sting na úvod koncertu zařadil písně Synchronicity II, Spirits in the Material World nebo If I Ever Lose My Faith in You, nadšené publikum pak rozezpíval jedním ze svých prvních sólových hitů Englishman in New York. Za velké ovace poděkoval česky.

Skladby z aktuální sólové desky 57th & 9th chyběly, Sting ve svém devadesátiminutovém vystoupení nabídl především známé hity jako Every Breath You Take, Message in a Bottle, Fields of Gold, Desert Rose nebo Roxanne, během kterých předvedl své pěvecké umění i hru na baskytaru. "Měl jsem mohutné ruce, mohl jsme buď hrát na basu nebo rozdávat rány," uvedl před časem Sting, jehož sólová dráha začala v roce 1985 albem Dream of the Blue Turtles.

Festivalové brány se otevřely ve 13:00 a program potrvá do páté hodiny ranní. Koncerty na hlavním pódiu, kde působí v roli moderátorky zpěvačka Tonya Gravesová, zahájil Thom Artway, letošní držitel dvou cen Anděl jako zpěvák a objev roku. Z tuzemských interpretů dále vystoupili Monkey Business, součástí jejich setu byla pocta zpěvákovi Georgi Michaelovi. "Lidé nebudou mít možnost vidět stejné vystoupení nikde jinde," uvedl zpěvák Monkey Business Matěj Ruppert.

Na festivalu se dnes také představila Ewa Farna s jazzovým repertoárem a hostujícím kytaristou Davidem Dorůžkou, nebo kytarová kapela November 2nd, která si připravila společný set s někdejším frontmanem kapel Circus Praha a Snake Eaters Bradem Strattonem. Ze zahraničních interpretů Metronome nabídl islandské GusGus, etiopskou zpěvačku Ester Radu nebo britské The Veils.

Od čtvrtka je v parku Stromovka zpřístupněný kemp. Po ukončení hlavního večerního programu bude provoz metra ve směru do centra posílený. Přibyla festivalová tramvajová linka číslo 40. Pro noční přepravu lze využít provoz tramvajových linek 93 a 94 přímo od Výstaviště do centra města s odjezdy každých deset minut. Akci provázejí rozsáhlá bezpečnostní opatření. Pořadatelskou službu zajišťuje 114 lidí, kteří budou spolupracovat s městskou i státní policií.

Na Výstavišti v pražských Holešovicích pokračuje dvoudenní Metronome Festival v sobotu. Hvězdou závěrečného programu bude britská kapela Kasabian. Více informací je na www.metronomefestival.cz.