Curych/Washington - Nastupující americký prezident Donald Trump ničí poválečný mezinárodní řád, nectí právní normy a nerozumí jednoduchým ekonomickým ani politickým zásadám. S novou hlavou státu stojí USA a s nimi celý svět před vážnými problémy. Řekl to americký ekonom a nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz, kterého během návštěvy ve Švýcarsku vyzpovídal list Neue Zürcher Zeitung.

"Nic, co dělá Trump, není normální! Činí a říká neslýchané věci. Pokud nechá řídit své (podnikatelské) impérium svými syny, stále jej vlastní. To porušuje americkou ústavu," prohlásil Nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2001.

"Čína by se nejspíš obrátila na soudy. Byli bychom v komické situaci, kdy se za právní stát najednou zasazuje Čína, nikoliv USA," uvedl o Trumpem zmíněném možném zavedení cel na čínský dovoz.

"Poválečný řád dosud nefungoval špatně. Protože jsme se navzájem více méně respektovali. Trump to ničí," poznamenal bývalý hlavní ekonom Světové banky.

"Bílý dům nemá stavět na pranýř jednotlivé firmy. Pokud se něco považuje za špatné, mění se zákony. Neřekne se, že se Ford chová špatně, ale že musíme změnit právní rámec tak, aby bylo pro naše firmy zajímavé investovat v tuzemsku. Šikanovat jednotlivé firmy či média si prezident USA nemůže dovolit," řekl v narážce na Trumpovy výhružky, že postihne americké firmy, které přenesou výrobu například do Mexika.

"Za to, že farmaceutické firmy mohou v USA účtovat vysoké ceny léků, odpovídá Trumpova vlastní strana. Demokraté se vždy zasazovali o to, aby vláda mohla o cenách spolurozhodovat. Republikáni tomu zabránili. (...) V této věci je tedy Trump s demokraty ve shodě, proti své vlastní straně - aniž by si to sám uvědomil. Trump nerozumí jednoduchým ekonomickým ani politickým zásadám," sdělil profesor Kolumbijské univerzity, který působil i jako poradce exprezidenta Billa Clintona z Demokratické strany.

Podle Stiglitze je demokracie ohrožená na obou stranách Atlantiku. Nejvíc se obává nadcházejících voleb ve Francii, neboť se mu zdá, že vůdkyně pravicově populistické Národní fronty Marine Le Penová je atraktivní pro mnoho voličských skupin.

"Lidé v Evropě se s národní měnou vzdali i své ekonomické suverenity. Když to dělali, nebyli si toho vědomi. A to by mohlo vést k politicky výbušnému roku," prohlásil levici blízký odborník považovaný za jednoho ze čtyř nejvlivnějších ekonomických poradců na světě.