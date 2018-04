Tábor - Táborská štičí líheň Esox, která v těchto dnech vytírá štiky, testuje hormonální přípravek na efektivnější výtěry. Látku vyvíjí Veterinární a farmaceutická univerzita Brno s Jihočeskou univerzitou. Jde o pilotní projekt. ČTK to dnes řekl ředitel a majitel společnosti Oldřich Pecha. Líheň s 22 zaměstnanci vyrobí ročně asi osm milionů kusů štičího plůdku. Výtěry štik se dělají jednou ročně, zjara.

Hormonální přípravek by měl synchronizovat výtěr, podle teploty vody trvá 14 až 21 dní. "Bylo by dobré, kdyby se použil přípravek, který by výtěrové období zkrátil třeba na týden, abychom si to mohli lépe naplánovat," řekl ČTK náměstek společnosti Jaromír Dvořák.

Video: Štičí líheň testuje při výtěrech hormonální novinku 09.04.2018, 13:38, autor: Václav Koblenc, zdroj: ČTK

Výtěry se dělají z tuny generačních štik, letos potrvají asi deset dní. Když je generační štika nejlépe nabuzená pro reprodukci, zaměstnanci jí pak máčknou na břicho, z něhož začnou vytékat jikry do lavoru.

"Některé štiky jsou plné jiker, ale nechtějí nám je dát. Když dostanou dávku hormonu, máme jistotu, že za dva tři dny začnou spontánně ovulovat. Je to ve stadiu pokusu, hormon je novinka. Běžně se to praktikuje u kaprů, že se mu aplikuje jeho vlastní hormon, u štiky to zatím nebylo nikdy dostatečně účinné, tak v Brně vyvinuli nový hormon, který se snažíme aplikovat. Byl by to průlom do procesu výtěru štik," řekl Pecha.

Když se štika narodí, takzvaně vykulí, prodá firma buď embryo - plůdek, nebo ho rozkrmí do velikosti tří až pěti centimetrů, který prodá za vyšší cenu. Ročně prodá 600.000 až 700.000 rozkrmeného štičího plůdku.

Z rybníků do líhně se při výtěrech vozí jikernačky, které už pouštějí jikry v rybníce. Rybáři rybu osuší, předtím ji ještě uspí emulzí z hřebíčkového oleje, aby byla klidnější. U samců je problém, že při vytlačování spermií uniká moč, která aktivuje pohyb spermií. Proto samce usmrtí a varlata vypreparují. ČTK to řekl vedoucí střediska Karel Matějka.

K vytřeným jikrám a mlíčí se přidá oplozovací roztok, který prodlužuje pohyblivost spermií na 40 až 50 vteřin. "Roztok se po minutě slije a přidá se směs jílu, protože štičí jikry jsou lepivé - lepivou vrstvu potřebujete obrousit. Míchá se to půl hodiny až hodinu," řekl Matějka.

Poté se jíl promyje a oplozené jikry se nasadí do inkubačních lahví, v nichž zůstanou deset až dvanáct dní. Pak jdou do nádržek. "Jsou tam do doby, než se štika nadechne a začne plavat, všechno je závislé na teplotě vody," řekl Dvořák. Doba od výtěru k expedici ryb zabírá zhruba 20 dní.

Společnost hospodaří na 650 hektarech rybníků v jižních a středních Čechách a v Praze. Vyprodukuje ročně 360 až 380 tun živých sladkovodních ryb, z toho tunu tržních štik. Vedle toho nakoupí kolem tisíce tun ryb od jiných výrobců, které přeprodá odběratelům v zahraničí. Asi 80 procent ryb jde na export. Líheň je majetkově propojena s Rybářstvím Hodonín, jež hospodaří na 1300 hektarech, předloni koupilo dvě slovenská rybářství.

Štičí líheň v Táboře vznikla v roce 1950, vyrábělo se tam ročně až 36 milionů plůdku. Věnuje se i plemenářské tradici kapra, produkci váčkového plůdku lína, rychleného candáta a kapra. Doplňkový je chov okrasných druhů kapra koi z Japonska.