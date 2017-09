New York - Americká tenistka Sloane Stephensová dokráčela k senzačnímu titulu na US Open po téměř bezchybném výkonu. Krajanku a kamarádku Madison Keysovou v sobotním finále v New Yorku deklasovala 6:3, 6:0 a korunovala svůj comeback po dlouhodobém zranění. Po zápase Američanky plánovaly, že zajdou společně do baru, platit měla vítězka.

Čtyřiadvacetiletá Stephensová nehrála na WTA Tour kvůli zranění nohy téměř rok od loňských olympijských her v Riu de Janeiro. Na začátku sezony se podrobila operaci, po níž nemohla měsíc chodit, a na tréninkové kurty se vrátila až v květnu.

"Je to neskutečné. Byla jsem na operaci 23. ledna, a kdyby mi někdo řekl, že vyhraju US Open, tak bych mu odpověděla, že je to nemožné," uvedla Stephensová, jež se po dlouhé pauze představila teprve ve Wimbledonu.

Po nečekaně jednoznačném finále US Open došlo k neobvyklé scéně, když obě finalistky před vyhlášením seděly vedle sebe na židlích a povídaly si. "Madi je jedna z mých nejlepších kamarádek a pro tenhle zápas bych si nemohla přát nikoho víc. Říkala jsem jí, že je škoda, že to nemohla být remíza. Je úžasné, že s ní tady teď můžu stát, tohle je opravdové přátelství," uvedla Stephensová při vyhlášení.

Později na tiskové konferenci však žertovala a tvrdila, že jí Keysové nebylo po finále vůbec líto. "Proč? Vždyť byla také ve finále. A viděli jste ten šek, který měla dostat? Myslím, že bude v pohodě," rozesmála novináře Stephensová.

O dva roky mladší Keysová si za porážku připsala 1,8 milionu dolarů. Vítězka Stephensová nicméně více než dvakrát tolik, 3,7 milionu, čímž se přiblížila dosavadnímu kariérnímu výdělku 4,5 milionu.

Když už se jí to nepovedlo při zápase, pokusí se jejímu účtu ulehčit Keysová v baru, do kterého se společně finalistky chystaly. "Půjdeme na 1000 procent. A ona mi může zaplatit všechny drinky," uvedla Keysová, s čímž se Stephensová smířila: "Jo jo, podle všeho jich budu muset zatáhnout hodně," řekla žena, jež se díky nečekanému triumfu posune z 83. na 17. místo světového žebříčku.