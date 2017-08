Toronto - Po Petře Kvitové si americká tenistka Sloane Stephensová poradila na turnaji v Torontu i s bývalou světovou jedničkou Angelique Kerberovou. S favorizovanou Němkou navíc ztratila pouhé čtyři gamy po výsledku 6:2, 6:2. Po téměř roční pauze zaviněné operací nohy si dnes zahraje čtvrtfinále proti Lucii Šafářové.

Čtyřiadvacetiletá Stephensová v úterý zdolala Kvitovou po třísetové bitvě. Kerberové však bývalá světová jedenáctka nedala šanci. "Minulý týden jsem si říkala, že by bylo fajn někoho porazit - no a teď už mám tři výhry. To je skvělé," radovala se tenistka, jež pauzírovala od loňské olympiády v Riu až do Wimbledonu. Po návratu absolvuje teprve třetí turnaj.

Výsledky tenisového turnaje žen v Torontu

(tvrdý povrch, dotace 2,735.139 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Stephensová (USA) - Kerberová (3-Něm.) 6:2, 6:2, Muguruzaová (4-Šp.) - Bartyová (Austr.) 6:0, 3:6, 6:2, Svitolinová (5-Ukr.) - V. Williamsová (9-USA) 6:2, 6:1.