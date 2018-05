Nové Město na Moravě (Žďársko) - Více než se soupeřkami bojuje v této sezoně zatím spíše sama se sebou bikerka Karla Štěpánová. Trápí ji alergie na trávy, i proto bere za vděk i pozicemi, z nichž by byla v předchozích letech zklamaná. Šestadvacetiletá bikerka byla i tak na domácí trati v Novém Městě na Moravě při závodě Světového poháru nejlepší Češkou.

Štěpánová dojela na 27. příčce a na vítěznou Dánku Anniku Langvadovou ztratila sedm minut. "Jelo se mi po startu dobře, snažila jsem se jet co nejvíc vepředu, protože tady, když se to spojí do singletracku, je problém, že může dojít ke kolizi. A ta bývá většinou fatální. Snad třikrát v prvním okruhu jsem vytrhla nohu z pedálu. Namotivovanost byla obrovská. Chtěla jsem ukázat, že na to mám do kopce i z kopce, takže jsem tam párkrát trochu zazmatkovala. Ale podařilo se mi znovu začít soustředit a dojet aspoň na nějaké pozici," popsala průběh závodu.

Nakonec u ní převažovala spokojenost. "Jsem ráda, že to klaplo do třiceti. V minulých letech bych s tím nebyla spokojená, ale teď po tom jaru, co mě alergie hodně trápí a už jsem vyzkoušela snad všechno... Těší mě, že to vyšlo alespoň takhle. Dokonce i fanoušci už mi dávají různé rady, jak se vypořádat s alergií," prozradila Štěpánová.

I díky tomu vyzkoušela už ledacos, aby si od alergie byť jen trochu ulevila. "Asi nejlepší byl jablečný ocet, což mě opravdu nenapadlo. Je to tedy dryák non plus ultra, je to strašný. Tři lžičky třikrát denně v kombinaci s lučním medem. Myslím si, že to trochu zabralo. Od ledna k tomu jím i výtažek z pylů trav, aby si tělo zvyklo. V horizontu dvou let by se to mělo srovnat - říkají tedy doktoři - tak uvidíme."

V dnešním slunečném podnebí svůj hendikep cítila naplno. "Bylo to v tomto ohledu strašné. Nevím, jak bych to popsala. Je to jako kdyby vám hořely plíce a do nohou se vám nedostávalo tolik kyslíku, jak byste potřebovali. Občas přijde v půlce závodu takový trochu moták, tma před očima, ale dá se to rozjet a dá se s tím dál jet. Jsem ráda, že jsem aspoň tu třicítku dala. A už se těším na další svěťáky, protože v nohách to mám, jde jen o ty plíce," přiblížila Štěpánová.

Závod si užila i díky domácímu prostředí a velké podpoře diváků. "Je tady neskutečná atmosféra, každý tady chce předvést maximum. Občas to možná až přepálíme. Bojujeme o co nejlepší umístění, je to před našimi diváky, každý se chce předvést a já jim strašně děkuju. Poslední měsíce si s alergií prožívám vážně peklo: práší se, neprší, což mi moc nepřidá. Ale tady se vyplatí bojovat a ukázat fanouškům, že jim moc děkujeme, že nám přišli fandit," vzkázala Štěpánová.

Nově připravená trať jí svědčila. "Dokonce bych řekla skvěle. Jsem spíš na ty kratší kopce, když jich je na okruhu víc. Zkroucení dvou výjezdů jsem uvítala, protože člověk pak může jet o to větší palbu, když jsou ty kopce kratší. Byla jsem moc ráda, že se to zkrátilo, bylo to takové dynamičtější a jelo se ve skupině," řekla Štěpánová.