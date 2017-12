Monte Carlo - Radek Štěpánek je novou posilou trenérského týmu srbského tenisty Novaka Djokoviče. Srbský vítěz dvanácti grandslamových turnajů a bývalý český reprezentant to společně oznámili v živém vysílání na instagramu.

Štěpánek získal nové angažmá krátce poté, co v 38 letech ukončil kariéru. V Djokovičových službách doplní Američana Andre Agassiho, který bude bývalou světovou jedničku doprovázet hlavně na velkých turnajích.

Někdejší osmý hráč světa a dvojnásobný vítěz Davisova poháru se dnes sešel s Djokovičem v Monaku a v přípravě se mu bude věnovat denně. "Ta každodenní práce bude na mně. Jsme všichni na jedné lodi, rozumíme si ve všech věcech, které chceme dělat," komentoval svou roli.

Djokovič letos kvůli přetrvávající bolesti v lokti ukončil sezonu již v červenci. Naposledy vzdal čtvrtfinále Wimbledonu s Tomášem Berdychem. Proto je aktuálně ve světovém žebříčku až dvanáctý.

Novou sezonu by měl začít v prosinci na exhibičním turnaji v Abú Zabí, kde mají hrát třeba i Stan Wawrinka a Rafael Nadal.

Štěpánek měl už jako hráč s Djokovičem přátelské vztahy, na turnajích spolu občas trénovali. Konkrétní nabídka ale přišla až poté, co Štěpánek 14. listopadu ohlásil konec kariéry. První impulz vzešel od Agassiho, který Djokovičovi navrhl, aby o Štěpánkovi jako kouči přemýšlel. "Ty změny přicházely tak rychle, že jsem nestačil vstřebat jednu a už byla další. Je to pro mě čest, že jsem takovou nabídku dostal a vážím si toho. Je to pro mě nová výzva, obrovská," řekl Štěpánek.

Největší změnou pro něj bude, že na rozdíl od dob hráčské kariéry se nebude všechno točit kolem něj, ale bude muset vyhovět Djokovičovým představám a požadavkům. "Vím, jak se moji trenéři chovali ke mně. S Markem (Všetíčkem) jsme se o tom bavili. Vím, jaké ty pocity jsou i na druhé straně," uvedl Štěpánek.

Letošní Djokovičovu sezonu ovlivnilo zranění lokte, které ho trápilo ještě před tím, než Berdychovi vzdal čtvrtfinále Wimbledonu. Pro rok 2018 bude mít nový Štěpánkův svěřenec ty nejvyšší tenisové cíle. "My se mu budeme snažit pomoci je naplnit. Myslím, že Novak se vrátí s o to větší chutí vyhrávat a znovu atakovat nejvyšší příčky na žebříčku a hlavně grandslamové tituly," dodal Štěpánek.