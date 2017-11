Praha - Dvojnásobný vítěz Davisova poháru Radek Štěpánek ukončil v 38 letech tenisovou kariéru. Bývalý osmý hráč světa a bronzový olympijský medailista ve smíšené čtyřhře z Ria de Janeiro to oznámil na dnešní tiskové konferenci v Praze.

"Věděl jsem, že tenisová část (života) je časově omezená, ale chtěl jsem, aby trvala co nejdéle. Takový je život a musím zůstat realistou a vědět, co si tělo může a nemůže dovolit. Dál už nebudu tělo tlačit na hranu, což jsem dělal dlouhou dobu. Bojoval jsem do posledního dechu, ale nastal čas jít dál," řekl Štěpánek.

V posledních letech ho pronásledovaly zdravotní komplikace. Naposledy hrál na lednovém Australian Open, na jaře podstoupil operaci bederní páteře. "Čím jsem si procházel poslední rok od operace, nebyl jednoduchý čas. Musel jsme si nalít čistého vína a došel jsem k rozhodnutí, že nebudu pokračovat v kariéře. Podíval jsem se na svůj život trošku zeširoka a zjistil jsem, že bych nerad riskoval své zdraví do další životní etapy," uvedl.

Už delší dobu Štěpánkovi mluvil do duše profesor Pavel Kolář a naznačoval mu, že by bylo moudré s kariérou skončit. "Po dvou operacích, krční a bederní páteře, to sice neznamená, že by nemohl hrát dál, ale je to určité riziko. Je to už na jeho věk moc. Doporučení jsem mu dal a jeho rozhodnutí je moudré," řekl Kolář.

Bývalý svěřenec Tomáš Krupy a Petra Kordy, kterému se dlouhodobě staral o kondici Marek Všetíček, se nakonec rozhodl sám. "Jak jsem to cítil ve svém srdci. Celou kariéru jsem se toho dne bál, ale je tady. Musím ho akceptovat. Chci žít kvalitní život i nadále," řekl a dojatě doplnil: "Vzpomínky si odnesu ve svém srdci. Tenis jsem srdcem hrál a bavil mě od prvního do posledního dne."

Štěpánek si ve dvouhře zahrál čtvrtfinále Wimbledonu a získal pět titulů na okruhu ATP. Ve čtyřhře vyhrál dva grandslamy - s Indem Leanderem Paesem ovládli Australian Open 2012 a US Open 2013.

Karvinský rodák se zasloužil také o dva daviscupové triumfy. S Tomášem Berdychem dovedli český tým k vítězství v letech 2012 a 2013. Štěpánek v obou případech získal ve finále proti Španělsku respektive Srbsku rozhodující bod. "Díky za skvělé vzpomínky a gratulace za to, co jsi dokázal," vzkázal Berdych.

Tenisem Štěpánek vydělal přes 11 milionů dolarů a zatím netuší, co bude dělat dál. "Věřím, že mě čeká spousta jiných krásných zážitků, než které jsem prožil na dvorci. Teď na pár dní zmizím a budu mít čas přemýšlet, jak dál," řekl Štěpánek.

Ujistil ale, že si konec kariéry nerozmyslí, jako to před ním udělala řada hráčů a hráček. "Vždycky jsem byl muž svého slova, a když jsem něco řekl, tak jsem k tomu měl důvod a stál jsem si za tím. Dokážu si představit exhibici, ale nevrátím se na profesionální dráhu. Ani nebudu zkoušet jenom čtyřhru, jenom proto, že nemám do čeho píchnout. Tohle rozhodnutí je čisté, od srdce a jsem přesvědčený o tom, že je nevratné."

Plánuje rozlučku s fanoušky s raketou v ruce na dvorci. "Na to se těším. Určitou představu v hlavě mám," řekl Štěpánek, ale podrobnosti zatím neprozradil.