Monte Carlo/Praha - Nečekaný spád nabraly za poslední měsíc události kolem dvojnásobného daviscupového vítěze Radka Štěpánka. Ani on sám nečekal, že jen pár týdnů po skočení aktivní kariéry nastoupí jako trenér k srbské tenisové hvězdě Novaku Djokovičovi. Znovu si tak musel zabalit rakety a do tašky k nim tentokrát přibalit i zápisník.

Ještě na začátku listopadu při oznámení rozchodu s kondičním trenérem Markem Všetíčkem Štěpánek plánoval, na jakých turnajích se vrátí po rekonvalescenci po operaci zad. O dvanáct dní později ohlásil konec kariéry, protože nakonec nechtěl riskovat další zdravotní komplikace.

Měl různé plány, čemu se dál věnovat. Nabídka od Djokoviče přišla bleskurychle. "Nečekal jsem, že za tři týdny budu zase balit tenisové rakety. Myslel jsem si, že strávím víc času doma, ale to je život," řekl bronzový olympijský medailista z Ria novinářům.

Deset let se s Djokovičem potkával na okruhu ATP, postupem času se spřátelili. Teď ho bude poznávat z jiné strany. "Já jsem se deset let připravoval na to, jak ho porazit. Teď mu budu pomáhat vítězit. To jsou dvě úplně odlišné role. Když jste soupeři, tak si ta vrátka neotvíráte. Teď do té kuchyně vstoupím a uvidím, jak to tam vypadá," uvedl Štěpánek.

Radil se s bývalým dlouholetým Djokovičovým trenérem Mariánem Vajdou. S Djokovičem se potkal v Monaku, když se tam účastnil charitativního běhu. Telefonicky diskutoval i s Andrem Agassim, který pomáhá Djokovičovi od května a bude ho doprovázet na grandslamové turnaje. "Ta komunikace s Andrem bude hodně důležitá, bude velice intenzivní. Určitě se budeme vždycky rozhodovat jako tým, v tom je velká síla všude. Je v tom daleko víc než já, já do toho budu postupně vplouvat," plánoval Štěpánek.

Udržuje se v kondici, protože s Djokovičem bude trávit čas na kurtu. Jeho blok, který nově do tašky přihodí, se začal zaplňovat poznámkami. "Už mi ta hlava šrotuje. Snažím se dívat na videa, připravovat se na to," doplnil Štěpánek.

Bude se muset chovat jinak, než když sám bojoval o tenisové vavříny. "Moje já hráče musí jít absolutně stranou. Moje role trenéra bude absolutně jiná, takže asi těžko budu v tom boxu skákat jako na kurtu. Souvisí s tím všechno. I vystupování nebo to, co budu moci říkat a nebudu říkat," řekl. Jiný pohled bude mít i na hvězdy tenisového kolotoče. "Budu mít víc prostoru vnímat víc věcí, více maličkostí. Všímat si věcí, které jsem jako hráč už nevnímal," dodal.