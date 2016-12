Praha - V Česku věří v Boha 35 procent lidí, proti loňskému roku se jejich počet zvýšil o dva procentní body. Do kostela chodí ale pravidelně, aspoň jednou měsíčně, jen zhruba desetina věřících. Naproti tomu o Vánocích do něj směřuje více lidí, a to i ti, kteří nevěří. Pro 39 procent občanů totiž patří návštěva kostela k vánočním zvykům. Vyplynulo to z dnes zveřejněného průzkumu agentury STEM, která poskytla jeho výsledky ČTK.

V Boha více věří ženy, starší lidé a obyvatelé Moravy. Dvě pětiny lidí uvedly, že v Boha určitě nevěří. Čtvrtina lidí v něj spíše nevěří.

V roce 1995, kdy STEM s průzkumem začínal, věřilo v Boha 39 procent dotázaných. Do roku 2012 pak jejich podíl klesal, za věřícího se před čtyřmi lety označilo 30 procent občanů. Pak začalo lidí, kteří věří v Boha, podle průzkumu přibývat.

"Podíl občanů, kteří jsou aktivními, praktikujícími věřícími, je ale mnohem nižší než podíl těch, kteří věří v Boha," uvedl STEM. Počet lidí, kteří chodí pravidelně do kostela, se v poledních letech nemění. Podle průzkumu je pravidelnými návštěvníky kostela osm procent lidí, několikrát do roka do něj chodí další desetina.

O vánočních svátcích do kostela míří vedle věřících i téměř třetina rodin těch, kteří spíše v Boha nevěří, a dokonce i těch, kteří rozhodně nejsou věřící.

STEM provedl průzkum v době od 30. listopadu do 12. prosince mezi tisícovkou lidí.