Praha - Největší podporu voličů mezi politickými stranami má stále hnutí ANO s 32,9 procenta. Na druhé místo před Piráty se v porovnání s únorovým volebním modelem dostala ODS s podporou 13,7 procenta. Třetí Piráti posílili mírně na 13,5 procenta. Na čtvrtém místě je hnutí SPD, které ale oslabilo na devět procent. Ze současných sněmovních stran zůstaly pod pěti procenty TOP 09 a hnutí STAN. Vyplývá to z dubnového volebního modelu agentury STEM.

V dubnu by se do Poslanecké sněmovny dostalo sedm stran. Vedle ANO, ODS, Pirátů a SPD by poslance měli ještě komunisté, sociální demokraté a lidovci. "Postavení KSČM je stabilní a po celé povolební období si udržuje mírný náskok nad ČSSD," uvedli autoři průzkumu. KSČM mělo v dubnu podporu 8,5 procenta a ČSSD sedm procent. KDU-ČSL se pohybuje těsně nad pětiprocentním prahem. Data podle agentury naznačují, že její volební jádro už není tak pevné, jak bývalo.

STEM upozornil na to, že volební model není předpovědí výsledků voleb. "Sestavit model volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní," uvedla agentura.

Dubnový model je postaven na předpokladu volební účasti kolem 58 procent.

Co se týká kvality podpory jednotlivých stran, zůstávají skalní stranou komunisté. Hnutí ANO a ODS podporuje podle agentury skupina odhodlaných, kteří se o politiku zajímají a kteří mají ke své straně dost silný vztah. Proti nim stojí pak skupina rozpačitých, kteří se příliš nezajímají o politiku, v politice se moc nevyznají a kteří těžko hledají stranu, které by dali svůj hlas. "Typicky jsou to voliči Pirátů, ale i voliči ČSSD," uvádí STEM.

Hnutí ANO by na základě současných výsledků mělo několik možností, jak vytvořit dvoustrannou volební koalici. Koalice s krajními politickými stranami (KSČM nebo SPD) by byla jen velmi těsná. Koalice ANO a ODS by dala dohromady 117 mandátů, koalice ANO a Pirátů 114 mandátů.

Koalice ANO s ČSSD, jejíž spolupráce se nyní rýsuje po sněmovních podzimních volbách, by měla podle dubnového volebního modelu 99 hlasů. Česko přes půl roku od voleb stále nemá vládu s důvěrou Sněmovny. Tento týden se předsedové ANO a ČSSD Andrej Babiš a Jan Hamáček dohodli na programovém prohlášení jejich vlády. Spolupráce ANO a ČSSD však k většinové vládě nestačí, dohromady mají ve dvousetčlenné Sněmovně 93 hlasů. Tolerovat vládu, a pomoci jí tak k většině ve Sněmovně, by měli komunisté.