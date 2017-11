Berlín/Mnichov - Němečtí politici dnes pokračují v hledání východiska z politické krize, která nastala po nedělním krachu rozhovorů o příští vládní koalici. Prezident Frank-Walter Steinmeier přijme předsedu Sociálnědemokratické strany Německa (SPD) Martina Schulze, který v září stranu přivedl k nejhoršímu poválečnému volebnímu výsledku a trvá na odchodu SPD do opozice, anebo na vypsání nových voleb. Šéf bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) Horst Seehofer má večer nastínit svou budoucnost poté, co ani jeho strana v zářijových volbách do Spolkového sněmu neoslovila očekávané množství voličů.

Prezident Steinmeier přijme ve 14:00 SEČ Schulze jako dalšího z předáků parlamentních stran poté, co v neděli zkrachovala jednání o koalici mezi konzervativní unií CDU/CSU, Zelenými a svobodnými demokraty (FDP) . Vedení SPD se po rozhovoru mezi Steinmeierem a Schulzem má sejít ke konzultacím.

Zatím SPD trvá na tom, že do vlády vstoupit nechce. Po nedělním krachu koaličních rozhovorů o trojbarevné koalici se ale jeví jako jedna z mála schůdných alternativ pokračování stávající velké koalice CDU/CSU a SPD v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU). V SPD se však začínají ozývat i hlasy, že by strana mohla podpořit případnou menšinovou vládu CDU/CSU, což by bylo v Německu naprosté novum. V tomto smyslu se v rozhovoru pro dnešní Kölner Stadt-Anzeiger vyjádřil například šéf regionální organizace SPD v Severním Porýní-Vestfálsku Michael Groschek.

Zatímco z jednání lídrů stran u hlavy státu nebývají žádné mediální výstupy, jasněji by po dnešku mohlo být o osudu šéfa bavorské CSU a bavorského premiéra Horsta Seehofera. Ten má na zasedání předsednictva strany v 18:00 SEČ nastínit svou budoucnost.

Osmašedesátiletý politik je po propadu CSU v zářijových volbách do Spolkového sněmu pod velkým tlakem. CSU v parlamentních volbách v rámci Bavorska získala 38,8 procenta hlasů. Oproti hlasování před čtyřmi lety tak ztratila 10,5 procentního bodu.