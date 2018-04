Praha - Představitelé státu by podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) neměli kárat odlišné názory zástupců vysokých škol. Ve fungující demokracii by měli reagovat velkoryse a nebrat si věci osobně. Štěch to dnes řekl na slavnostním zasedání k 670. výročí založení Univerzity Karlovy. Štěch nikoho nejmenoval, v posledních letech měl ale s některými rektory osobní spory prezident Miloš Zeman.

"Já si myslím, že fungující demokracie se mimo jiné pozná tak, že na kritiku veřejnosti, zejména v tomto případě vysokých škol, ať už se jedná o pedagogy, studenty nebo i vedení školy, reaguje velkoryse. A když ne velkoryse, tak aspoň přiměřeně," uvedl Štěch.

Rektoři měli v posledních letech s prezidentem napjaté vztahy. Nelíbilo se jim, že Zeman odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů a že kvůli osobním sporům nepozval na předávání státních vyznamenání 28. října na Pražský hrad rektora Masarykovy Univerzity Mikuláše Beka a bývalého šéfa Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera. Od roku 2014 se proto slavnostního ceremoniálu přestali účastnit.

Bek nedostal pozvánku ani na druhou Zemanovu inauguraci v březnu. Později ho sice dodatečně pozval předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), většina rektorů se ale slavnostního ceremoniálu přesto nezúčastnila.

Představitelé státu mohou podle Štěcha nesouhlasit s odlišnými názory, ale neměli by se snažit konkrétní školu nebo její představitele persekvovat či kárat, řekl. "Nějaká osobní zášť tam nesmí hrát žádnou roli. Představitelé státu nemají právo brát si věci osobně, právě proto, že jsou představiteli státu," dodal.

Vysoké školy a vzdělaní lidé podle něj představují budoucnost ČR. "Tady se rozhoduje, zda budeme úspěšní či nikoli," prohlásil. Připomněl také, že studenti byli i v minulosti aktivní při prosazování svobody a v kritice vládnoucí moci, která jí bránila.

Štěch si byl dříve se Zemanem blízký, pak se od něj ale názorově vzdálil. Kritizoval jeho vztah k sociální demokracii a bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD), kterému se podle některých názorů Zeman snažil škodit.