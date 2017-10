Praha - Kolem 7000 praktických a dětských lékařů a ambulantních specialistů dnes neotevřelo své ordinace na protest proti nárůstu byrokracie, podfinancovaným praxím a zavedení elektronického receptu od příštího ledna. K akci se připojily i některé lékárny, které byly půl hodiny mimo provoz. Nesouhlasí se systémem odměňování, kvůli kterému podle nich hrozí zánik malých lékáren. Podle ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) ale peníze pro praktiky nejsou. Z 16 miliard korun půjde většina na vyšší platy v nemocnicích a drahou specializovanou léčbu, zbývající čtyři miliardy byly rozděleny mezi ostatní. Podle Ludvíka lékaři z nemocnic odcházejí do soukromých ambulancí, láká je podle nich kratší pracovní doba a méně náročná práce. Ministr tím obhajuje navýšení plateb do nemocnic, které praktičtí a dětští lékaři a ambulantní specialisté kritizují.

V Olomouckém a Libereckém kraji stávkovalo asi 80 procent praktických lékařů, ve Zlínském zhruba 90 procent, v Královéhradeckém přes 70 procent. Podobná situace je ale i v dalších krajích. Například v jihlavském Domě zdraví ordinovali dva ze 17 praktiků, v poliklinice ve Žďáru nad Sázavou fungoval jeden praktik z 12. Někteří stávkující lékaři ale ošetřovali aspoň akutní případy. Někteří další se ke stávce připojili vyvěšením plakátů, ordinace však měli otevřené v běžném režimu.

¨Nemocnice na protesty reagovaly rozdílně, například strakonická nemocnice kvůli nim rozšířila ambulanci. Řada dalších nemocnic ale žádná speciální opatření neměla a případné pacienty ošetřovali v ambulancích lékaři, kteří tam normálně ordinují. Žádný dopad stávka ráno neměla ani na velké nemocnice v Libereckém kraji.

Před polednem na protest na půl hodiny zavřelo na 400 lékáren, dalších 1500 se připojilo symbolicky. Lékárníky rozhněval návrh úhradové vyhlášky na příští rok, protože podle nich neřeší stav a problém prohlubuje. Nastavené podmínky jsou podle nich likvidační zejména pro malé lékárny, které nejsou součástí řetězců. Vadí jim i narůstající administrativa v souvislosti s plánovanými eRecepty, které pro některé lékárníky prý znamenají i další náklady a nesplňují to, co se od nich očekávalo, tedy vyhnout se duplicitám při vydávání léků.

Také lékaři tvrdí, že systém elektronického receptu je nepřipravený a nemá slibované možnosti, jako je kontrola souběhu a vzájemných působení předepsaných léků. Měl by být podle nich proto dobrovolný. Lékaři budou muset od ledna příštího roku každý vystavený recept odeslat i na centrální úložiště. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ČTK řekl, že důvodem odmítání eReceptu není to, že by lékaři neuměli s počítačem. Nelíbí se mi jim ale další povinnosti, které na ně stát klade.

Protestujícím lékařům také vadí srovnávání příjmu celé ordinace, která má vedle platu lékaře a sestry i další náklady jako nájem ordinace, její provoz a zdravotnický materiál, s příjmem lékaře v nemocnici. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ale v této souvislosti dnes uvedl, že slouží jen přes 30 hodin týdně, zatímco lékaři v nemocnicích i 50 až 60 hodin. Podle Ludvíka navíc ordinace na rozdíl od nemocnic nevykazují konkrétní strukturu nákladů.

Doktoři protestovali i minulý týden v úterý, zapojilo se jich až 12.000. Ordinace byly otevřené a lékaři měli na rukávech černé pásky jako symbol "pohřbívání" jejich praxí. Úhradová vyhláška, proti které protestují, zatím není definitivní, hotová má být na konci října.

Lékaři z nemocnic odcházejí do ambulancí, tvrdí nemocnice

Lékaři z nemocnic odcházejí do soukromých ambulancí, láká je podle nich kratší pracovní doba a méně náročná práce. Tvrdí to nemocnice i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Ministr tím obhajuje navýšení plateb do nemocnic, které praktičtí a dětští lékaři a ambulantní specialisté kritizují. Asi 7000 lékařů dnes na protest zavřelo své ordinace a půl hodiny nepracovalo také asi 420 lékáren.

"Pravdou je, že lékaři nám hlasují nohama a odházejí do ambulancí. Nemáme absolutně opačný přístup, že by odcházeli do nemocnic, protože tam je to lehčí a fajnovější práce," řekl Ludvík. Poslední data podle něj ukazují, že je v Česku asi 41.000 lékařských úvazků. "To je i na evropské poměry nadstandardně vysoké číslo. Tak jak to, že nám chybí? A jak to, že jsou koncentrováni kolem velkých nemocnic?" dodal ministr.

Podle něj bude nutné zařídit, aby lékaři šli i na venkov a do malých měst. Některých zemích západní Evropy je podle Ludvíka nařízeno, že lékaři musí sloužit v nemocnicích. "A když chtějí volné místo, tak je prostě jenom na venkově," dodal ministr.

Podle Jaroslavy Kunové, předsedkyně Asociace nemocnic ČR, která zastupuje velké fakultní nemocnice, zaměstnávají nemocnice lékaře-specialisty, kteří jsou při léčbě pacienta nezastupitelní, a to i nejnáročnějšími metodami a léky. "Pokud tito lékaři odejdou z nemocnic, pak se všichni musíme obávat, že nebude, kdo by nás ošetřil. Proto tyto lidi musíme podpořit," uvedla. Podle ní ale i tito odborníci odcházejí do ambulancí. "Protože vidí, že by se tam měli lépe, než je náročný režim v nemocnicích," dodala.

Ještě větší problém je v malých nemocnicích, uvedl Edvard Solich, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, která zastupuje 130 nemocnic v regionech, "Nemocnice jsou v situaci, kdy politickým rozhodnutím bylo deklarováno navýšení platů. A my, jako managementy nemocnic, jsme to museli udělat. Už několik let po sobě jsme všechno navýšení dali do mezd," řekl.

Úhradová vyhláška podle něj problém neřeší dostatečně, protože pojišťovny podle ní pošlou nemocnicím zálohy, ale vyúčtování péče bude až za rok. "Prohlubuje se vnitřní dluh nemocnic, jsou minimalizovány opravy a renovace přístrojů. To nejde dělat donekonečna," dodal Solich.

Nemocnice podle něj hrají ve zdravotnickém systému s 2,2 milionu hospitalizací ročně nezastupitelnou roli. Pokrývají i 50 procent ambulantní péče. Stejně ale důležitost primární péče vyzdvihují praktici, řeší podle nich 80 až 90 procent všech zdravotních problémů.

Nesrovnatelné je podle protestujících praktiků také srovnání příjmu ordinace, který je průměrně 170.000 korun měsíčně, se mzdou lékaře v nemocnici. Ordinace má podle nich náklady na provoz, platí zdravotní sestru, účetní nebo materiál. Průměrný plat lékaře specialisty ve státních zdravotnických zařízeních byl podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí v minulém roce 71.199 korun. Mzda specialisty v soukromém zařízení v průměru 49.639 korun.

Sdružení: Počítač nepoužívá jen mizivé procento lékařů

Počítač v ordinaci nepoužívá jen mizivé procento praktických lékařů. ČTK to řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Oponoval tak řediteli Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeňku Blahutovi, který citoval Ústav zdravotnických informací a statistiky, že jde o pět až sedm procent lékařů. Podle Šonky lékaři eRecept nechtějí z jiných důvodů, než že by neuměli s počítačem. Povinnost posílat recepty od ledna elektronicky je jedním důvodů, proč dnes část lékařů na protest neotevřela své ordinace. Dalším je financování jejich praxí.

"Není to tak, že by kvůli eReceptu odcházeli lidé, kteří nepracují s počítačem. Jsou to spíš ti, kdo už jsou třeba v důchodu a každý další rok zvažují, jestli ještě pokračovat. A těm se nelíbí další a další povinnosti, které na ně stát klade," řekl Šonka. Průměrný věk praktického lékaře je kolem 55 let. Přesluhují hlavně na venkově, kde je často nemá kdo nahradit. Podle Šonky zvažuje, že ordinace příští rok zavře, asi stovka praktiků.

Že praktičtí lékaři a ambulantní specialisté s počítačem umí potvrzují i způsoby, jakými komunikují se zdravotními pojišťovnami, kterým vykazují odvedenou práci, aby za ni dostali zaplaceno. Více než 90 procent praktiků podle mluvčího největší české zdravotní pojišťovny, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Oldřicha Tichého posílá výkazy přes internet. Dalších zhruba devět procent je nosí na pobočky na flashdisku nebo disketě.

"V některých případech se nechávají poskytovatelé zdravotních služeb v komunikaci s VZP zastupovat za úhradu specializovanými firmami, takže i ordinace bez počítače mohou z pohledu VZP vykazovat péči elektronicky," uvedl Tichý. V papírové podobě nosí výkazy na pobočku méně než půl procenta lékařů.

Přes internet se k lékařům dostávají i další informace důležité pro fungování jejich praxí. SÚKL je podle mluvčí Lucie Přinesdomové na svých webových stránkách informuje například o dostupnosti léčiv nebo jejich nežádoucích účincích. Ty, které lékaři nahlásí pacient, má naopak lékař prostřednictví elektronického formuláře nahlásit lékovému ústavu.

Několikrát ročně SÚKL také kvůli závadám v jakosti stahuje lék až od pacientů nebo pozastaví jeho předepisování. "V takovém případě se jedná o závady v jakosti, které ohrožují zdraví či dokonce život pacienta. Pokud lékaři nemají k těmto informacím přístup, mohou pacientovi v ordinaci aplikovat léčivý přípravek, který je závadou v jakosti dotčen," vysvětlila Přinesdomová.

Právě SÚKL má na starosti zavedení a provoz eReceptu. Lékaři budou muset od ledna příštího roku každý vystavený recept odeslat také na centrální úložiště. Podle protestujících je systém nepřipravený a nemá slibované možnosti, jako je kontrola souběhu a vzájemných působení předepsaných léků. Měl by být proto podle nich dobrovolný. Zubní lékaři, kteří protest podporují, ordinace ale nechávají otevřené, navrhují, aby eRecept museli používat jen ti, kdo vystaví ročně přes 120 receptů. Typický zubař podle nich vypíše dva či tři týdně.

Návrh úhradové vyhlášky pro příští rok počítá pro lékaře za zavedení eReceptu asi se 178 miliony korun. Kompenzaci ale požadují i lékárníci, po které bude podle jejich komory znamenat až trojnásobné prodloužení vydání léku.