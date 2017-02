Praha - Stavba dálnice D11 v úseku Hradec Králové - Jaroměř by mohla začít v září. Na podzim by měla být zahájena také výstavba prvních dvou úseků silnice D35 v Pardubickém kraji i všech tří plánovaných nových úseků dálnice D6 do Karlových Varů. Trasy čeká na jaře archeologický průzkum. Při dnešní návštěvě krajů to řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Ministr financí miliardy korun na opravy silnic druhé a třetí třídy. Ťok původně avizoval, že stát dá krajům dvě miliardy.

Stavba dálnice D11 od Prahy skončila v roce 2006 těsně před Hradcem Králové. V roce 2014 stavbaři začali budovat zatím poslední tříkilometrový úsek z Osiček do Hradce, Ťok dnes řekl, že tento úsek by mohl být zprovozněn koncem srpna.

Poté začne výstavba úseku Hradec Králové - Jaroměř. Podle Ťoka se již v soutěži vybírá zhotovitel stavby, stavební práce by v úsecích Hradec Králové - Smiřice a Smiřice - Jaroměř měly trvat zhruba 2,5 roku. Projekt má stát do deseti miliard korun. Stále ale chybí poslední dva listy vlastnictví, které bude stát pravděpodobně vyvlastňovat. Ťok zopakoval, že až na polské hranice by dálnice mohla vést v ideálním případě v roce 2025.

Naprostá většina pozemků je již vykoupena pro stavbu úseků D35 v Pardubickém kraji, tedy Opatovice - Časy a Časy - Ostrov. Před několika dny získaly souhlasný posudek stavby na životní prostředí (EIA). Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončuje výběrová řízení na archeologické průzkumy. Ťok se chce s firmou, která bude průzkum dělat, domluvit, aby ho provedla nejdříve tam, kde jsou objekty, které jsou na kritické cestě, což jsou křižovatky a mosty.

Původní odhad ceny zemních prací se zřejmě sníží z 300 milionů korun na zhruba pětinu, archeologická část z 200 milionů na 80 procent. Úseky by měly být hotové zhruba za tři roky od zahájení stavby. Stát také podle Ťoka počítá s tím, že bude financovat výstavbu přivaděčů k D35 v Pardubickém kraji, jak přislíbil v memorandu v roce 2006.

Na D6 začnou na podzim stavební práce na obchvatu Lubence, Řevničova a na úseku Nové Strašecí - Řevničov. Celková hodnota všech tří zakázek přesahuje podle dřívějších informací čtyři miliardy korun. Nejdražší stavbou je podle odhadu ŘSD obchvat Řevničova na Rakovnicku za 1,58 miliardy korun.

Stát by také letos mohl dát čtyři miliardy korun na opravy silnic druhé a třetí třídy. Babiš uvedl, že by se jednalo o kombinaci zdrojů ministerstva dopravy a vládní rozpočtové rezervy. Podle předsedkyně rady Asociace krajů ČR a hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové (ANO), s níž dnes ministři v Rakovníku jednali, mají kraje připraveny dostatek projektů. Rekonstrukce silnic budou podle ní velmi potřeba zejména po letošní tuhé zimě.

Loni kraje na opravy silnic dostaly od státu tři miliardy korun, v roce 2015 to bylo 4,4 miliardy.