Stavbou roku 2017 byla 5. října v Praze vyhlášena stavba dvou silničních viaduktů (na snímku z 6. června 2016) přes údolí potoků Hrabyňka a Kremlice u Opavy na silnici I/11. Viadukty jsou dlouhé 327, respektive 526 metrů. Porota ocenila nápaditě řešenou konstrukci ocelobetonových nosníků se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce. PR/Stavba roku 2017

Praha - Stavbami roku 2017 jsou silniční viadukty u Opavy, rekonstrukce radnice a knihovny v Kardašově Řečici, úprava Tyršových sadů v Pardubicích, přestavba kotelny na sídlo Bosche v Praze a úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové. V hlasování veřejnosti zvítězila radnice v Kardašově Řečici. Titul Zahraniční stavba roku získaly vodní dílo Želiezovce v Levicích na Slovensku a budova Warsaw Spire v polském hlavním městě. Výsledky 25. ročníku dnes večer vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje.

Do letošního ročníku přišlo 52 přihlášek, o 13 méně než v loňském rekordním roce. Podle porotců je to z velké části způsobeno poklesem českého stavebnictví v loňském roce. Osmičlenná odborná porota z nich nominovala 15 staveb v Česku a tři v zahraničí.

"Porotci neměli vždy jednotné názory, ale diskusí jsme se většinou dostali k jednomyslnému závěru. Stavby, které získávají titul, si o to tak nějak řeknou samy. Svou jasností, osobitostí, suverenitou," uvedla předsedkyně poroty Radomíra Sedláková.

"Klasicistní budova radnice a knihovny v Kardašově Řečici je povedenou ukázkou toho, že i z téměř dvě stě let staré stavby se může stát díky správně řešenému projektu moderní, uživatelsky komfortní a energeticky velmi úsporná budova," dodala Sedláková. Budova v Kardašově Řečici s náskokem vyhrála i u veřejnosti, která hlasovala na internetu do dnešního poledne.

Dva silniční viadukty přes údolí potoků Hrabyňka a Kremlice u Opavy na silnici I/11 měří 327, respektive 526 metrů. Porota ocenila nápaditě řešenou konstrukci ocelobetonových nosníků se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce. V případě úprav Tyršových sadů v Pardubicích porota udělila cenu za vytvoření přitažlivého rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.

Přestavbu bývalé kotelny v pražských Radlicích na sídlo firmy Bosch označila porota za nejlepší průmyslovou stavbu. Důležité pro ni bylo zachování původních konstrukcí. Rekonstrukce Galerie moderního umění v Hradci Králové zaujala provozně i stavebně nápaditou proměnou bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

Letos byla počtvrté vyhlášena Zahraniční stavba roku. O titul se mohou ucházet stavby, které realizovaly české firmy. Zvítězily stavba vodního díla Želiezovce ve slovenských Levicích provedené firmou Metrostav a stavba výškové budovy Warsaw Spire ve Varšavě od firmy AGC Flat Glass Czech.

Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR získala Residence Garden Towers na pražském Žižkově se 700 byty od developerské firmy Central Group. Svaz ocenil využití zanedbávaného brownfieldu a přeměnu Olšanské ulice, která měla do té doby čistě administrativní charakter. Byty postavil Metrostav zhruba za dvě miliardy korun. Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury obdržel silniční obchvat Velemyšlevse a přemostění Chomutovky v okrese Louny od firmy Silnice Group.

Titul mohly získat nové i rekonstruované budovy, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, dopravní a inženýrské stavby i specifická stavební díla. Podmínkou pro přihlášku do soutěže bylo dokončení a uvedení do provozu nebo zkolaudování do konce letošního května.

Stavby roku 2017:

Stavba Autor/projektant Investor Dodavatel Viadukty přes údolí Hrabyňky a Kremlice Stránský, Hustý a partneři ŘSD Eurovia Revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích New Visit Město Pardubice BAK stavební společnost Radnice a knihovna Kardašova Řečice Atelier Žiška Město Kardašova Řečice Spilka a Říha Kotelna Park Radlice v Praze AED Project Red Group Metrostav Úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové 3Q Project Královéhradecké kraj STAKO

Zdroj: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství