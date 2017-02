Praha - Stavba dálnice D11 v úseku Hradec Králové - Jaroměř by mohla začít v září. Na jaře na trase začne archeologický průzkum, řekl v Jaroměři na Náchodsku novinářům ministr dopravy Dan Ťok. Stavba dálnice D11 od Prahy skončila v roce 2006 těsně před Hradcem Králové. V roce 2014 stavbaři začali budovat zatím poslední tříkilometrový úsek z Osiček do Hradce, Ťok dnes řekl, že tento úsek by mohl být zprovozněn koncem srpna. Ministr dále oznámil, že na podzim by měla začít výstavba prvních dvou úseků dálnice D35 v Pardubickém kraji.

"Průzkum bude trvat tak dlouho, jak budou potřebovat, my ale věříme, že na mnoha místech bude ukončen někdy do podzimu a na těch místech začneme hlavní stavební činnost, to znamená někdy v září bychom mohli začít dělat hlavní stavební objekty, jako jsou křižovatky a mosty," řekl Ťok. Podle něj se již v soutěži vybírá zhotovitel stavby, stavební práce by v úsecích Hradec Králové - Smiřice a Smiřice - Jaroměř měly trvat zhruba 2,5 roku.

Podle Ťoka by stavba dálnice z Hradcee Králové do Jaroměře mohla stát do deseti miliard korun, peníze na stavbu jsou zajištěné. "Chybí nám poslední dva listy vlastnictví, které budeme pravděpodobně vyvlastňovat," řekl Ťok, který se dnes v Jaroměři sešel se zástupci obcí a hradeckého hejtmanství.

Například starosta Trutnova Ivan Adamec po jednání upozornil na to, že archeologický průzkum může trvat déle, než se předpokládá. "To území kolem Smiřic je místo, kde jsou památky na stěhování národů, což je podle historiků období velmi zajímavé a archeology to bude velmi zajímat," řekl.

Hradecký kraj minulý týden požádal ministerstvo dopravy o obnovení kontrolních dnů pro stavbu D11, protože údajně ve věci stavby dálnice chybí pravidelná komunikace mezi státem a samosprávami, obcím a kraji chybí informace. Ťok dnes o věci mluvil s náměstkem hradeckého hejtmana Martinem Červíčkem. "Dohodli jsme se, že mě co nejdříve navštíví a budeme o té věci debatovat. Já si myslím, že dálnice se postaví tím, že se bude stavět a ne tím, že o tom budeme dělat jednání," řekl Ťok. Dodal, že zástupci hejtmanství se mohou účastnit pravidelných jednání.

Červíček dnes řekl, že se na jednání potvrdilo, že stát i kraj jsou sladěné a chtějí udělat vše pro to, aby se D11 stavěla co nejdříve. "S panem ministrem jsme mluvil, máme domluvenou schůzku a všichni vnímáme, že se musíme kolem D11 setkávat pravidelně," řekl Červíček.

Stát také pokračuje v přípravách stavby dálnice z Jaroměře přes Trutnov k polským hranicím. "Obec Kocbeře je stále nespokojena s tím, kudy dálnice vede, já mám pocit, že je to nekonečná debata, budeme se chtít bavit o určitých kompenzacích," řekl Ťok. Dodal, že příprava tohoto úseku dálnice je na začátku, pracuje se na územním rozhodnutí, pak začnou výkupy pozemků.

Ťok zopakoval, že dálnice by na polské hranice mohla vést v ideálním případě v roce 2025. "Pokud se nikdo neodvolá, nebudou žádné problémy, tak ten termín je možný," řekl Ťok, který plánuje provést zjednodušení stavebního řízení. "To by mělo pomoci do budoucna, abychom opravdu stavěli rychleji," řekl ministr.

Na podzim má začít výstavba D35 v Pardubickém kraji

Na podzim by měla začít výstavba prvních dvou úseků dálnice D35 v Pardubickém kraji. Naprostá většina potřebných pozemků je již vykoupena a od jara mají trasu stavby zkoumat archeologové. Silničáři se budou snažit s firmou provádějící archeologický průzkum, aby se nejdříve zaměřil na nejdůležitější místa stavby, jako jsou křižovatky a mosty, řekl novinářům ministr Ťok.

Jde nám zejména o to, abychom se s firmou, která bude dělat archeologický průzkum, domluvili, aby ho udělali nejdříve tam, kde jsou objekty, které jsou na kritické cestě, což jsou křižovatky a mosty," uvedl Ťok.

První dva úseky Opatovice - Časy a Časy - Ostrov získaly před několika dny souhlasný posudek stavby na životní prostředí (EIA). Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončuje výběrová řízení na archeologické průzkumy. Původní odhad ceny zemních prací se zřejmě sníží z 300 milionů korun na zhruba pětinu, archeologická část z 200 milionů na 80 procent. "V součtu budeme určitě méně než na polovině," řekl ředitel pardubické správy ŘSD Bohumil Vebr. Soutěž byla rozdělena na 12 částí, zvlášť na zemní práce, o něž se uchází 15 firem, a zvlášť na práce archeologické se třemi zájemci.

Podle Ťoka je již vykoupeno přes 99 procent pozemků, zbytek se vyvlastňuje a ŘSD požádalo o stavební povolení. "Počítáme s tím, že stavební povolení rozdělíme tak, abychom mohli stavět a dokončit věci tam, kde to není dořešené," uvedl ministr. První dva úseky by měly být hotové zhruba za tři roky od zahájení stavby. Stát také podle Ťoka počítá s tím, že bude financovat výstavbu přivaděčů k D35 v Pardubickém kraji, jak přislíbil v memorandu v roce 2006.

Do soutěže na výstavbu se na jeden úsek přihlásilo 15, na druhý 14 zájemců, většinou sdružení stavebních firem. Vedle českých společností se o zakázku ucházejí podniky z Řecka, Itálie, Kazachstánu či Turecka. Vítězové by mohli být známi zhruba v polovině roku.

Silnice D35 se bude v Pardubickém kraji od obce Ostrov stavět v budoucnu dál směrem na Moravu. Další stavba je rozdělena na šest úseků, všechny již mají kladně vypořádané stanovisko EIA. V některých lokalitách však obce rozporují trasu silnice, která vede v jejich blízkosti, řekl dnes novinářům krajský radní pro dopravu Michal Kortyš (ODS). "Blokovat výstavbu to snad nebude, může ji to ale o nějaký rok oddálit," uvedl Kortyš.