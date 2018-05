Praha - Příprava stavby trasy metra D již vyšla Prahu prostřednictvím dopravního podniku (DPP) na 805 milionů korun. Nejvíce stálo získání územního rozhodnutí pro stavbu metra. Novinářům to dnes řekli zástupci DPP. Další asi jednu miliardu korun má stát geologický průzkum, jehož zahájení plánuje podnik na třetí čtvrtletí letošního roku. Metro D z Pankráce do Písnice by předběžně mělo vyjít na 39,7 miliardy.

Náklady spojené s projektem a vydáním územního rozhodnutí byly 843 milionů korun. Částka zahrnuje rovněž náklady na získání vyjádření EIA, v kterém je posuzován vliv stavby na životní prostředí, a kroky směřující k získání stavebního povolení. To DPP ještě nezískal. Příprava stavby spolkla dalších 133 milionů korun a po zhruba 50 milionech zaplatil podnik za studie a právní poradenství.

Podnik potřebuje ke stavbě trasy 655 pozemků, které mají 162 vlastníků. Podnik se zatím domluvil se 14 z nich.

Právě kvůli váznoucímu výkupu pozemků plánuje DPP založit společný podnik s firmou Penta. To by umožnilo vykoupit pozemky za vyšší než odhadní ceny, což DPP ani magistrát nesmí. Podnik by se nepodílel na výstavbě samotného metra, tedy tunelů nebo technologií. Z celkových nákladů na stavbu trasy by řešil společný podnik část stavby za 6,5 miliardy. Základní kapitál podniku by byl 650 milionů a DPP by byl vlastníkem 49 procent.

Proti vzniku podniku se postavili někteří politici. Mezi nimi jsou například v městském zastupitelstvu Piráti a námitky má i Trojkoalice (Zelení, STAN, KDU-ČSL), která spolu s ANO a ČSSD v hlavním městě vládne. Náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice) uvedla, že Praha nebude mít nad společností dostatečnou kontrolu. Právnička Hana Marvanová, která je jedničkou STAN pro komunální volby, označila plán za potenciální novou opencard, když podle ní není jasné, proč by měl mít soukromý partner většinu.

Vedení DPP dnes výtky odmítlo, kontrolu veřejnost ani město prý neztratí. Zajišťují to prý mimo jiné záruky ve smlouvách.

V první fázi má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a pakž do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. Metro D z Písnice až na Náměstí Míru vyjde podle odhadů na 50 miliard korun.

Penta a DPP založí kvůli výkupům pozemků metra D společný podnik

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a investiční skupina Penta Investments plánují kvůli výkupům pozemků pro trasu metra I.D založit společný podnik. Penta, která je vítězem veřejné soutěže na strategického partnera, ve společném podniku získá 51 procent a firma tak bude moci nabízet za pozemky tržní cenu. Díky tomu by výkup a získání stavebních povolení mohly trvat do čtyř let a za další tři až čtyři roky by na trase Pankrác - Písnice mohly vyjet první vlaky. Uvedli to dnes zástupci DPP.

DPP vloží do společného podniku 318,5 milionu Kč a získá v něm 49 procent. Penta vloží 331,5 milionu Kč. Celkový rozpočet společného podniku je 6,5 miliardy Kč, což je 15 procent celkových nákladů na výstavbu metra. Kapitál společného podniku pokryje desetinu rozpočtu celého projektu, na zbytek si bude společný podnik brát bankovní úvěry.

Cílem podniku je co nejrychleji vykoupit pozemky potřebné pro výstavbu metra D, umožnit DPP získat stavební povolení na celou trasu, zajistit výstavbu nadzemních výstupů a mostu přes Nádraží Krč. Současně má těžit z finančního zhodnocení pozemků přilehlých k novým stanicím, a pokrýt tak část nákladů na výstavbu metra. Společný podnik nebude stavět tunely metra, stanice ani vestibuly. Jejich výstavbu bude i nadále zajišťovat samotný DPP.

"Dopravní podnik ani hlavní město Praha dlouhodobě nejsou schopné vykoupit potřebné pozemky a získat stavební povolení pro výstavbu trasy I.D pražského metra z Pankráce do Písnice," uvedl generální ředitel DPP Martin Gillar. Podle současné legislativy nemůže za pozemky nabídnout cenu, kterou požadují jejich vlastníci. Ti chtějí třikrát až desetkrát víc, než kolik činí znalecký odhad. DPP ani hlavní město Praha však nemohou nabídnout více než 15procentní navýšení znaleckého odhadu, protože pro vyšší cenu nemají ekonomické zdůvodnění. Naopak soukromý kapitál může za pozemky nabídnout tržní cenu, protože na rozdíl od DPP může proti vysoké ceně pozemků postavit budoucí zisky z developerských projektů.

Společně se strategickým partnerem bude společný podnik zakládat projektové společnosti, které budou mít na starosti stavbu jednotlivých developerských projektů. Zisk z těchto developerských projektů se bude dělit mezi společný podnik a Pentu v poměru podle výše obchodních podílů v jednotlivých projektových společnostech. Společný podnik nebude za celou dobu své existence vyplácet dividendy a veškeré jeho zisky se použijí na splácení úvěrů na výstavbu metra. Penta bude povinna převést svůj podíl ve společném podniku na DPP zdarma nejpozději do 15 let.

Bankovní úvěry bude společný podnik splácet z peněz poskytnutých DPP postupně tak, jak bude dokončovat jednotlivé fáze výstavby. DPP tak bude platit teprve v okamžiku, kdy například budou vykoupeny pozemky nebo hotové jednotlivé stavby. I přesto, že DPP bude mít v podniku menšinový podíl, bude mít v dozorčí radě dva ze tří členů a bude nominovat předsedu představenstva a generálního ředitele. Na důležitá rozhodnutí přesně vymezená ve smlouvě bude představenstvo potřebovat 100 procent hlasů a v některých případech i předchozí 100procentní souhlas valné hromady.