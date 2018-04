Děčín - Stav jednoho zraněného po úniku jedovatého fenolu v děčínské chemičce je nadále vážný. Celkem se při čtvrtečním úniku jedovaté látky v areálu Chemotexu nadýchalo nebo bylo poleptáno 17 lidí, jeden muž ve čtvrtek v nemocnici zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují jako možné obecné ohrožení z nedbalosti.

"V děčínské nemocnici u jednoho muže opakovaně selhávají životní funkce, v těžkém stavu je proto připojen na přístrojích, druhý poleptaný pacient není v ohrožení života, ale v nemocnici dál zůstává," řekl dnes ČTK Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou spadá děčínská i ústecká nemocnice.

Dvě ženy v péči ústecké Masarykovy nemocnice, které se intenzivně nadýchaly fenolů, ale neměly zjevné potíže, byly dnes přeloženy na standardní pokoj. Pět mužů, kteří museli dýchat kyslík a leželi na standardních lůžkách na odděleních, by mělo být dnes propuštěno domů.

Do litoměřické nemocnice záchranáři převezli dvě ženy pro podezření na otravu toxickou látku. "Je předpoklad, že by mohly být dnes nebo v sobotu propuštěny do domácího ošetřování," řekla ČTK mluvčí nemocnice Naděžda Křečková. Českolipská nemocnice o stavu zraněných neinformovala.

U zemřelého jednačtyřicetiletého muže byla nařízena soudní pitva, která určí přesnou příčinu smrti. "Kriminalisté si v nejbližší době vyžádají vypracování odborných znaleckých posudků," uvedla dnes mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová.

V areálu Chemotexu už ve čtvrtek skončila dekontaminace místa, kde fenol při přečerpávání nebezpečné látky z cisterny unikl. Okolnosti události vyšetřují inspektoři ze Státního úřadu inspekce práce. Jedovatá látka, která při zásahu kůže může způsobit velmi vážné poleptání, do kanalizace ani povrchových vod neunikla a nedostala se ani mimo chemičku.