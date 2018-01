Brusel - Sedmadvacet zemí Evropské unie by dnes mělo dát jasně najevo, jak by podle jejich názoru mělo vypadat asi dvouleté přechodné období, až Británie na jaře příštího roku unii opustí. Ministři odpovědní za evropskou problematiku mají totiž potvrdit dodatečnou sadu směrnic k jednání, které se právě tohoto období týkají.

Základní principy jsou jasné už několik týdnů a jejich základem je, že britská strana si nebude moci z pravidel jednotného unijního trhu "vyzobávat" jen to, co by se jí líbilo. Přechodné období by mělo velmi pravděpodobně platit do konce roku 2020.

Sedmadvacítka proto bude v případě existence takového období žádat, aby v Británii po jejím vystoupení dál plně platilo unijní právo, včetně jurisdikce evropského soudu. Země však - jako stát stojící mimo blok - už nebude mít své zastoupení v institucích EU a jejím rozhodovacím procesu.

Přijetí vyjednávacích směrnic, o jejichž podobě v minulých týdnech jednali diplomaté, dá Evropské komisi a jejímu vyjednavači Michelu Barnierovi mandát začít s britskou stranou o přechodném období jednat.

Za Českou republiku se dnešní ministerské schůzky zúčastní náměstek ministra zahraničí Jakub Dürr.