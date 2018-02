Brusel - Členské země Evropské unie čeká příští úterý první debata o stavu právního státu v Polsku. Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans by měl na jednání zástupcům členských zemí přestavit pohled Evropské komise, která před Vánoci došla k závěru, že v zemi hrozí závažné porušení vlády práva. Spustila tak zatím nikdy nevyužitý postup podle sedmého článku unijní smlouvy, na jehož konci mohou být Varšavě odebrána některá práva členské země unie.

Členské země si ale s reakcí dávají na čas, první jednání o věci se odehraje až nyní, na konci února. A podle diplomatů se nyní nedá čekat nějaké konkrétní rozhodnutí. "Procedura, která nikdy nebyla použita, má určité kroky. Je třeba vše pečlivě zvažovat a opatrně postupovat přesně podle těchto pravidel," poznamenal dnes před novináři diplomat obeznámený s pohledem bulharského předsednictví další na postup ve věci.

Bulharsko, které se vedení EU ujalo na půl roku na počátku ledna, hodlá okolo sporu ohledně stavu právního státu v Polsku postupovat opatrně. Premiér Bojko Borisov například už v lednu novinářům říkal, že by byl velmi nešťastný, kdyby o věci měly členské země už za bulharského předsednictví hlasovat.

Nyní dávají podle diplomatů Bulhaři najevo, že s libovolnými dalšími kroky je třeba počkat do 20. března. Tehdy uplynou tři měsíce, které v prosinci Varšava dostala od Evropské komise k tomu, aby naplnila její poslední sadu doporučení. Spor komise s polskou vládou strany Právo a spravedlnost (PiS) se vleče už dlouhou a týká se především tamní reformy soudního systému. Komise poslala do Varšavy několik sad návrhů a doporučení, polská strana ale v naprosté většině případů nereagovala.

Komise v prosinci nakonec spustila proceduru podle unijních smluv. V ní se nejprve členské země musí rozhodnout, zda pohled komise na ohrožení vlády práva v Polsku sdílí.

Učinit by tak měly většinovým hlasováním poté, co zjistí pohled europarlamentu a vyslechnou postoj dotčeného státu. Potřeba je souhlas čtyř pětin členských států EU. Následně mohou členské země vydat svá vlastní doporučení k tomu, co by měl stát k ochraně právního státu udělat.

Následně, pokud to navrhne třetina členských států, mohou země rozhodnout, že v Polsku je skutečně vláda práva systematicky porušována. Toto hlasování musí být jednomyslné. Parlament v Maďarsku přitom před několika dny odhlasoval rezoluci, kterou se země jednoznačně ve sporu s EU postavila na polskou stranu. Je velmi nepravděpodobné, že by Budapešť hlasovala proti Polsku spolu se zbytkem zemí unie.

Další kroky jsou tak pro maďarský postoj jen teoretické. Jde především o následné většinové rozhodnutí unijních zemí, že Polsku jsou odebrána některá práva, v první řadě možnost hlasovat v ministerských radách EU.